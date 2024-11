Centro anziani distrutto dal fuoco 

«Abbiamo dato l’anima per far nascere e crescere questa struttura. Mai avrei pensato di poter assistere a un attacco così grave che colpisce l’intera comunità di Carbonia». Sono le parole di Giancarlo Cancedda, presidente dell’associazione terza età di via Lazio: ieri è stato buttato giù dal letto all’alba da una telefonata che sapeva tanto di incubo: «Qualcuno ha appiccato il fuoco nella vostra sede, sta bruciando tutto».

Il fuoco

L’allarme è stato dato, attorno alle 5, dai cittadini che abitano a pochi passi dalla struttura che, dal 1988, è diventata un punto di riferimento di centinaia di anziani della città: le fiamme erano già alte e i vigili del fuoco del distaccamento di Carbonia accorsi sul posto hanno dovuto smontare un cancello di ferro messo a protezione della struttura per poter entrare. Chi ha acceso il fuoco, ladri che forse pensavano di trovare un bottino molto ricco, ha studiato bene il modo in cui muoversi. Impossibile pensare che si trattasse di una sola persona perché per entrare hanno divelto un’inferriata pesantissima da una finestra con un palo in ferro usato come un piede di porco. «Una volta dentro hanno rovistato ovunque, – spiega Angela Caddeo, iscritta da 17 anni che fa anche parte del direttivo – hanno portato via quadri realizzati dagli iscritti che frequentano il corso di pittura e altri oggetti che forse tenteranno di rivedere. Non sono riusciti a entrare nell’ufficio che è protetto da una porta blindata». Forse questo blocco ha scatenano la voglia di bruciare tutto per dispetto: «E ci sono riusciti – dice Maria Ferraro, 78 anni moglie di Giancarlo Cancedda – hanno distrutto tutto, la nostra bella sede non c’è più». Gli anziani – gli iscritti sono circa 300 – sono accorsi non appena si è sparsa la voce, increduli, in lacrime: «Frequento questo centro dal 2006 – dice Caterina Collura 77 – è un posto unico, prima del Covid si facevano tante attività, comprese le grigliate all’aperto nelle notti d’estate. Poi a causa della pandemia si era fermato tutto e ora, piano piano, si stava tornando alla normalità. Non meritavamo un attacco del genere». Lo sconforto di non sapere chi è il nemico che ha colpito la comunità è forte: «Qui siamo una famiglia – dice Paola Boschetto, 73 anni – ci hanno fatto davvero male».

La condanna

Sul posto, mentre i carabinieri e i ris eseguivano i rilievi, sono accorsi il sindaco Pietro Morittu, gli assessori Giorgia Meli e Manolo Mureddu, il comandante dei vigili Andrea Usai, Emilio Podda del Centro anziani di via Brigata Sassari e i rappresentanti di tante associazioni: «Un gesto vile che colpisce tutta la città – ha detto il sindaco – ma i nostri anziani non saranno lasciati soli. Un’assicurazione permetterà di avere un ristoro dai danni e il consigliere regionale Luca Pizzuto ha già annunciato che presenterà un emendamento per chiedere un fondo ad hoc per aiutare nella ricostruzione. Abbiamo già aiutato il presidente Cancedda a formalizzare la denuncia, si agirà in fretta». Nella notte i vigili del fuoco sono intervenuti anche in via Veneto per un incendio doloso in un’abitazione, ormai vuota, già presa di mira dagli incendiari qualche tempo fa. Anche su questo fronte è stata aperta un’indagine.

