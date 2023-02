Centro anziani chiuso, “pinella” in piazza 

C’è da dire che le giornate di sole di questi giorni aiutano. E allora basta prendere un tavolino di plastica, due sedie ed è fatta.

A mali estremi, estremi rimedi: e così gli anziani che da tempo non hanno più una sede dove riunirsi, non si sono persi d’animo e ogni giorno organizzano grandi tornei di pinellone in piazza IV Novembre. Ovviamente quando non piove perché altrimenti l’unica scelta è stare a casa, senza poter vedere gli amici per giocare a carte. Il circolo degli anziani che si trovava proprio in un vicolo di piazza IV Novembre, dove c’era anche un campo di bocce, è chiuso da anni.

«Il nostro punto di ritrovo è questo perché no abbiamo ancora un centro anziani» dice Antonio Mura 81 anni, «l’unico problema è che quando piove non si può fare niente. Siamo una quarantina di persone e giochiamo mattina e sera, ci siamo portati il tavolino, stavamo pensando di portarne anche un altro in modo da essere di più». In piazza con il bel tempo si sta bene, ma, aggiunge Mura, «cosa costa mettere un bagno una di quelle toilette amovibili? Qui siamo in tantissimi e non avere un bagno dove poter andare è davvero un grande disagio». Di fianco a lui Pinuccio Perra 76 anni, aggiunge: «Cosa dobbiamo fare? Noi vorremmo un posto al chiuso perché quando piove e tira vento non si può stare e anche d’estate c’è molto caldo. Prima di riunivamo nel circolo in piazza IV Novembre c’era anche il campo di bocce». Salvatore Farci 74 chiosa: «Abbiamo bisogno di un ritrovo. Quando ci sono queste giornate va bene ma non c’è sempre bel tempo».

RIPRODUZIONE RISERVATA