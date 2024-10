Centro antiusura, aumentano le richieste d’aiuto 

Per passare dalle stelle alle stalle basta davvero poco. La perdita di lavoro, la cassa integrazione, le spese per una grave malattia e famiglie che sino a poco tempo prima erano benestanti, in un baleno si ritrovano in gravi difficoltà economiche. Così, quelle spese che si riuscivano a onorare con regolarità, come mutui, finanziamenti, rate, bollette o rette scolastiche per i figli, ora no. Ecco il sovraindebitamento che crea nuovi poveri. Che, per una malcelata dignità, molti non hanno neanche il coraggio ammettere, se non quando si trovano all’ultima spiaggia, rivolgendosi a personaggi con pochi scrupoli pronti ad approfittare della situazione. Qui entra in gioco la fondazione antiusura Sant’Ignazio da Laconi, controllata dalla Caritas diocesana del capoluogo.

Il sostegno

«I numeri sono sempre molto alti, rilevanti», precisa don Marco Lai, responsabile della Caritas cagliaritana. «Spesso ci si trova di fronte a situazioni complesse e problematiche, provocate da varie vicissitudini (non ultimo determinate da stili di vita e di consumo non adeguati alle concrete possibilità). In tali situazioni vi è il rischio che si cada nelle maglie dell’usura, con ripercussioni ben più gravi per la persona e per il proprio nucleo familiare». Ogni anno la fondazione Sant’Ignazio da Laconi dà assistenza, nei centri d’ascolto, a oltre 350 persone all’anno che soffrono di sovraindebitamento, un tema complesso e delicato, che appare in crescita ancor prima dell’esplosione della crisi economica e finanziaria internazionale e che intacca l’equilibrio psicologico e morale di numerose persone e famiglie. «In 25 anni di attività dello sportello anti usura abbiamo aiutato circa 900 nuclei familiari, per un totale di circa 19 milioni di euro. I nostri – continua il sacerdote - sono a tutti gli effetti interventi salvavita, perché chi è sovraindebitato e non riceve aiuti è destinato a morire. Noi siamo l’ultima spiaggia».

Lo sportello della Caritas offre aiuti a lavoratori dipendenti, con busta paga, con gravi difficoltà economico. «La disperazione è in aumento. Nonostante i discorsi e le raccomandazioni molti continuano a fare scelte sbagliate. In certi casi l’intervento risulta tardivo, quando la casa – per fare un esempio – è già stata messa all’asta». Ma chi è che si rivolge agli usurai per sovraindebitamento? «Sia ben chiaro – precisa don Marco Lai – non sono assolutamente scellerati o scriteriati, ma persone normali che non sono riuscite a ottemperare gli impegni perché sono subentrati eventi imprevisti e involontari, che determinano nuove uscite (spese mediche) o minori entrate (perdita del lavoro, cassa integrazione, malattie)».

La celebrazione

Sabato, dalle 9,30, nell’aula magna del seminario arcivescovile, in via Monsignor Cogoni 9, si celebrerà il 25° anniversario della Fondazione antiusura Sant’Ignazio da Laconi. Alla discussione su “Bilancio e prospettive” parteciperanno l’arcivescovo Giuseppe Baturi, la presidente della Regione Alessandra Todde, il prefetto Giuseppe Castaldo e l’assessora comunale alle Politiche sociali Anna Puddu.

È previsto anche l’intervento di padre Basilio Gavazzeni, presidente della Fondazione lucana antiusura “Monsignor Vincenzo Cavalla” di Matera.

