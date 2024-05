«Centro Alzheimer, servono più fondi» 

Vent’anni di storia, sempre al fianco di centinaia di persone malate di Alzheimer o con problemi di demenza. Anziani, ma ultimante anche tanti sessantenni e cinquantenni. Un traguardo importante per il centro diurno don Orione di Selargius, diventato punto di riferimento di tante famiglie dell’hinterland di Cagliari. «In questi anni abbiamo assistito più di seicento persone», racconta il responsabile della struttura Alessandro Pusceddu, «e tante altre sono in lista d’attesa». Un’emergenza che i vertici della struttura - l’unica dell’area metropolitana convenzionata con la Asl - sperano di tamponare facendo rete con operatori pubblici e privati, e con l’aiuto economico della Regione.

La storia

Nel 2004 l’inaugurazione. «Attualmente accogliamo ogni giorno 45 ospiti, per ciascuno vengono garantite una serie di attività di riabilitazione cognitiva che hanno l’obiettivo di rallentare lo sviluppo della malattia», spiega Pusceddu. «Il nostro lavoro va supporto anche delle famiglie, perché non semplice assistere chi soffre di Alzheimer o demenza, sia dal punto di vista medico che organizzativo».

Ieri il convegno in Comune. Prima il racconto di questi primi vent’anni di attività con il centro diurno selargino - dalla posa della prima pietra ad oggi - poi un confronto sul tema della cura della demenza. Tre ore intervallate dalle storie di vita dei tanti ospiti che hanno popolato il centro, raccontate dagli operatori della struttura. Fra i presenti il direttore provinciale dell’Opera don Orione don Giovanni Carollo, il direttore di Selargius don Vittorio Quaranta, e la psicologa del centro Marta Malgarise.

L’appello alla Regione

A fine dibattito la proposta rivolta alla Regione. «Siamo disponibili a incrementare il numero degli assistiti, e soprattutto è necessario creare una rete con gli operatori pubblici e privati per dare risposte a questo problema che riguarda sempre più persone», sottolinea Pusceddu. La richiesta è di avere più fondi dalla Asl. «L’emergenza è talmente grave che la lista delle richieste è sempre più lunga, e noi non possiamo essere gli unici attori in campo».

Presente anche parte della Giunta, compresa la vicesindaca Gabriella Mameli che ha portato i saluti dell’amministrazione comunale e della città: «Per Selargius è un orgoglio ospitare una struttura d’eccellenza come questa, un centro che offre un servizio esemplare e direi fondamentale per tante famiglie che vivono nella nostra città e non solo. Per questo come amministrazione continueremo a essere vicini e a supportare la vostra preziosa attività».

