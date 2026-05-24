Centro Aias, la Regione rassicura sull’assistenza 

Tra le incertezze che aleggiano attorno al Centro Aias di Arzana si fa largo un fascio di luce. Le rassicurazioni arrivano da Cagliari, dall’assessorato alla Sanità, che ha aggiornato il sistema tariffario delle prestazioni assistenziali erogate nelle strutture di riabilitazione territoriale a seguito del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro e l’integrazione del tetto di spesa. La vicenda è seguita anche dal manager dell’Asl Ogliastra, Andrea Fabbo, e dal consigliere regionale del Pd, Salvatore Corrias. Angelo Stochino, sindaco di Arzana, che nei giorni scorsi ha manifestato preoccupazione per il possibile ridimensionamento dell’offerta, apprezza la schiarita: «Ringrazio l’assessore regionale alla Sanità e presidente della Regione, Alessandra Todde, e il capo di Gabinetto, Stefano Ferreli, per l’attenzione dimostrata verso una criticità che coinvolge persone fragili, famiglie e lavoratori. Le rassicurazioni sono un importante segnale di vicinanza istituzionale. Doveroso tranquillizzare i dipendenti della struttura, i familiari e soprattutto i pazienti: nessuno verrà lasciato solo, in particolare le persone più fragili che necessitano di assistenza, cure e continuità terapeutica. Il dialogo con Regione e Asl resta costante». (ro. se.)

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