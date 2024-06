Centro affollato tra motonautica e aquabike 

Un vero e proprio festival dell'acqua tra le onde del Golfo, sotto il Molo brin, che ha ospitato due settimane di gare tra il campionato mondiale di motonautica e quello di aquabike. Terza edizione a Olbia per il primo, dopo il debutto nel 1994 a Porto Cervo, e sesto gran premio per il secondo che si è concluso ieri, le due manifestazioni hanno movimentato la città. Quasi 170 piloti provenienti da trenta paesi del mondo, e almeno il doppio gli accompagnatori e gli addetti ai lavori, hanno reso l'evento uno dei più memorabili della storia della Regione Sardegna Grand Prix of Italy, confermando la città capitale dell'aquabike e tappa simbolo del campionato per il record di iscritti. Due manifestazioni con attività collaterali, soprattutto per i bambini: tra i paddock, sono stati allestiti una piscina che ha fatto provare ai più piccoli il brivido di guidare le moto d'acqua, un mini campo da golf e un mini circuito per le due ruote. «Unire le due manifestazioni è stata una grande scommessa vinta che ha consentito di far vivere la città, già presa d'assalto dai vacanzieri: i due eventi sono stati una bellissima vetrina di Olbia da offrire ai turisti» tira le somme l’assessore al Turismo e ai grandi eventi, Marco Balata.

RIPRODUZIONE RISERVATA