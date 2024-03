Centro abitato vietato a camion e Tir 

Chiusa, da ieri, la complanare che da meno di tre settimane permetteva agli automobilisti di entrare (dal varco di via Nazionale) dalla Statale 131 a Nuraminis che ora potrà essere raggiunta esclusivamente dall’innesto nord.

L’ordinanza

La chiusura della complanare denominata R4 (quella direzione nord) che da ieri è dedicata al solo traffico locale (mezzi agricoli per lo più), non è la sola novità contenuta nell’ordinanza emessa ieri dal responsabile di Struttura Territoriale dell’Anas Francesco Ruocco, e che riguarda il cantiere di ammodernamento della statale 131, in territorio di Nuraminis. «Al fine di regolamentare il flusso degli autocarri, all’interno del sistema di svincolo della 131, al chilometro 27,550, vi sarà l’obbligo di svolta sinistra nella rampa di ingresso alla 131 Carlo Felice direzione Cagliari, pertanto sarà interdetto l’accesso agli autocarri all’abitato di Nuraminis», si legge nel provvedimento dell’Anas, in vigore da ieri e fino al 20 giugno.

Per i Tir provenienti dalla provinciale Nuraminis–Serramanna e che devono immettersi sulla 131 (sia nella direzione sud sia quella nord) è fatto obbligo di svoltare a sinistra, salvo poi fare l’inversione di marcia (per gli autocarri diretti verso nord) 5 chilometri più a sud, nel cavalcavia di Monastir.

Il sindaco

Il provvedimento dell’Anas accoglie le richieste del sindaco di Nuraminis Stefano Anni che qualche giorno fa aveva espresso lamentele per l’eccesso di traffico veicolare (anche di mezzi pesanti) nel centro abitato, conseguenza della riapertura parziale (solo in direzione nord, con divieto di sorpasso e limite e 50 chilometri all’ora) dell’8 marzo scorso del primo tratto di 3 chilometri della 131 oggetto dei lavori.

Insomma: niente traffico all’interno di Nuraminis, dove a complicare il quadro della viabilità saranno i lavori ai marciapiede in via Nazionale che partiranno il 2 aprile, ma ulteriori complicazioni per gli automobilisti. «Più che niente traffico, meno ingorghi e pericoli nel centro abitato», annota il sindaco Stefano Anni, che saluta con favore la riapertura del tavolo con Anas: «Non voglio polemiche ma pretendo che ci sia un confronto costante. Nuraminis, come comunità, è parte lesa in questa fase ma a chiusura lavori gioveremo di questo ammodernamento della 131 in termini di percorribilità e di vite umane: viste le croci nell’incrocio a raso».

