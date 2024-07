Centro abbandonato, famiglie in fuga 

Il 22 marzo 2015 i progettisti (Massimo Carta, Enrica Campus, Alberto Loche, Giuseppe Loche, Stefania Pizzotti e Emanuele Tendas) presentavano il Piano particolareggiato del centro storico, approvato in Consiglio con 13 voti a favore e 12 assenti tra i quali il sindaco di oggi Massimiliano Sanna. Dopo Tendas arriva Andrea Lutzu e dal 2022 è il turno di Massimiliano Sanna. In questi sette anni cosa è successo? Niente. I residenti sono sotto 800, incuria e degrado segnano l’agonia: il centro muore nell’indifferenza degli inquilini del Municipio che lo considerano meno di zero.

Sulla carta

Per frenare il progressivo svuotamento il Piano assicurava – testuale - la messa in pratica «di utili operazioni di sgravio fiscale, incentivi e simili per commercianti, artigiani, giovani che intendono trasferirsi al centro in modo da far rivivere in maniera veritiera ogni via e allo stesso tempo selezionare i tipi di attività da instaurare. In questo modo sarà possibile ricostruire il volto del centro con consapevolezza. Ciò potrebbe essere facilitato anche dalla riduzione dei tempi di ottenimento di permessi e pratiche edilizie che talvolta portano all’abbandono di possibili recuperi».

Niente di tutto questo: ancora zero e riporto zero con i residenti che pagano le tasse senza ricevere i servizi.

Un’illusione

Il Piano prevedeva la dotazione di servizi, strade, illuminazione, «aree di gioco, di verde attrezzato, di socializzazione per i giovani e anziani, anche attraverso la riqualificazione di zone degradate e occupate da edifici crollati o sedi di attività non adatte al centro.

Tra questi la stazione Arst e il distributore di benzina in via Solferino, ormai prossimi allo spostamento in zone periferiche della città».

L’Arst e le pompe di benzine sono ancora lì come pure i cartelli che indicano il divieto di transito per le auto; uno scherzo con l’assessore che da un anno all’altro promette: «La Ztl partirà». Quando? Si vedrà.

Sei piazze da sistemare

Sette anni fa venivano individuate sei piazze da sistemare attraverso «una serie di demolizioni mirate per lasciare spazio al verde e ai servizi» e per ciascun intervento veniva anche indicato il costo. Piazza Onroco 146 mila euro, vico Onroco 57.135, piazza Beretta Molla 126.071, slargo di via Lamarmora 146.785, vico Arcais 81.263 e vico Lamarmora-Vico Ammirato 184.114.

In piazza Molla sono stati investite poche centinaia di euro e oggi è peggio prima; lo slargo Lamarmora è uno spaccato di Beirut post bombardamento, vico Arcais continua a essere transennato da otto anni perché ci sarebbe un muro pericolante che il Comune ha l’obbligo di sistemare anche addebitando le spese al privato come è successo tante altre volte, sempre che di privato si tratti visto che invece quel muro pare proprio che sia del Comune.

Un milione per 3 strade

«Il centro necessita di interventi radicali, qualcosa di più forse si sarebbe potuto fare se avessimo avuto i finanziamenti necessari che dovrebbero arrivare dal Piano nazionale di ripresa (Pnnr) previsto per marzo 2022», diceva l’ex assessore al Decoro e all’urbanistica, Gianfranco Licheri. Il finanziamento è arrivato: 1,2 milioni spesi tra via Ciutadella de Menorca, via Crispi e via Carmine. Il Piano era nato per far rivivere il centro non solo per sistemare tre strade.

