Centro a rischio allagamenti 

Un acquazzone improvviso, capace di mandare in tilt un angolo di città nuovo di zecca. Venerdì notte la pista ciclabile di Nuoro è finita nuovamente nel mirino, tra i viali Costituzione e Repubblica. All’inizio di via Ragazzi del 99, e davanti alla scuola media Maccioni, le macchine hanno fatto fatica a transitare. «C’erano due laghi, abbiamo avuto paura che le nostre auto finissero in panne - hanno commentato alcuni automobilisti -. In passato non era mai accaduto niente di simile: sarà colpa della novità, magari dei lavori non fatti a regola d’arte?». I cittadini s’interrogano, cresce il malcontento anche dopo aver appreso della perdita del finanziamento regionale da 500 mila euro per gli asfalti. L’assessore dei Lavori pubblici, Fabrizio Beccu: «Dovremo solo prestare più attenzione alla pulizia dei canali di scolo».

Polemiche a oltranza

La pista ciclabile continua ad animare le discussioni nel capoluogo barbaricino. Per alcuni un’opera inutile, poco funzionale e malvista. Per altri, invece, un segnale tangibile di una città che si apre al mondo, intenzionata a investire con decisione sulla cosiddetta mobilità sostenibile. Tuttavia, progetti futuri a parte, a Nuoro tiene sempre banco la perdita del finanziamento regionale per la sistemazione degli asfalti. Così, dopo l’attacco dei consiglieri comunali Emilio Zola, Narciso Guria e Gianni Dettori - «l’assessore fa perdere alla città mezzo milione di euro per non aver deliberato un cofinanziamento di appena 10 mila euro nel bando presentato alla Regione» - l’esponente della Giunta Soddu ritorna sull’argomento. Fabrizio Beccu svela una verità che allarma: «Non c’è stata alcuna negligenza. Abbiamo partecipato a quel bando con tutti gli strumenti che avevamo. Purtroppo, in graduatoria siamo il quinto Comune escluso. Abbiamo ottenuto il massimo punteggio, peccato che alla voce cofinanziamento non avessimo soldi da inserire. Per intenderci, un centro come Quartu ha messo 6 milioni di euro». Beccu puntualizza: «Purtroppo siamo un Comune in disavanzo. La situazione è sempre la solita: paghiamo i famosi espropri di tanti anni fa. Prima o poi ne usciremo, però in quella fase di fine luglio non avevamo nulla in cassa, avevamo speso tutto. Conviviamo con un debito che è deprimente».

Pnrr

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza ritorna d’attualità, In Consiglio. «Ho presentato a suo tempo un’interrogazione ma non ho avuto alcuna risposta», dice Angelo Arcadu (Forza Italia). «Ho cercato di capire su quali aree di investimento l’amministrazione intendesse concentrarsi; quali fossero i progetti che potessero beneficiare di questi fondi; i bandi di prossima scadenza; poi, se l’amministrazione stesse collaborando a progetti per promuovere lo sviluppo del territorio».

