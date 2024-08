Centrini sospesi, progetto a metà 

La corsa contro il tempo di Paola Pau, Rita Lillu e Alessandra Stara, le “signore dalle mani d’oro”, non è bastata: i ritardi, problemi tecnici e lo striminzito sostegno fornito dal Comune hanno impedito alle tre ricamatrici di ricoprire interamente corso Repubblica con i noti “centrini sospesi” e di portare, quindi, a termine il progetto originale. Prevedeva di rendere ancora più suggestivo il corso caratterizzato dalla pavimentazione a mattoncini colorati.

La delusione

Enorme l’amarezza delle tre donne che malgrado gli sforzi si sono dovute arrendere ai problemi. Dei 974 centrini a disposizione (il 70 per cento ricevuti in donazione) ne sono stati installati solo circa 300, andando a formare per di più un’installazione monca che ha lasciato buona parte del corso scoperta. «Noi abbiamo fatto ogni sforzo possibile - dice Paola Pau - ma ci siamo scontrate con continui problemi: veniva continuamente a mancare la rete metallica in cui disponevano i centrini che poi gli operai comunali avrebbero dovuto installare nel corso. Per noi è un’enorme delusione: anche il poco che è stato realizzato è stato comunque mal disposto e sono in tanti ad avercelo fatto notare sia di persona che sui social». Rita Lillu è dello stesso avviso: «Il progetto prevedeva di compiere ogni anno uno step in più, invece stavolta abbiamo fatto tre passi indietro e lo hanno notato anche i tanti che hanno donato i centrini e non li hanno visti esposti. Si parlava anche di illuminare l’installazione, per creare un suggestivo colpo d’occhio, ma non se n’è fatto nulla».

Il futuro

Le 3 ricamatrici hanno anche pensato di archiviare definitivamente il progetto ma la loro passione è sconfinata e ci riproveranno quasi certamente anche nel 2025. «Magari individuando una via diversa, visti i tanti problemi avuti in corso Repubblica» aggiunge Alessandra Stara. «Sono mortificata e chiedo scusa - fa mea culpa la sindaca Isangela Mascia - non siamo stati in grado di accontentare le signore che hanno fatto nuovamente un gran lavoro. Siamo partiti tardi e ci sono stati vari problemi sia con l’attrezzatura che con gli uffici comunali e gli operai. Siamo però già d’accordo per il 2025: si lavorerà a partire da gennaio facendo tutto per tempo ed individuando anche un’altra via in caso di ostacoli in corso Repubblica».

