Centri storici e località turistiche: nell’Isola il Piano è ormai al sicuro Imprese al lavoro senza incertezza 

Una cosa è certa: oggi il piano casa sardo è al sicuro e non ha più scadenza. Con l’ultimo pronunciamento della Corte Costituzionale è arrivata al termine la serie di ricorsi e controricorsi che nell’Isola ha contraddistinto la storia di questo strumento tanto amato dai proprietari di immobili, e considerato strategico per i costruttori e per tutto il comparto dell’edilizia. In generale, al netto di piccole bocciature della Consulta, oggi è possibile intervenire sul recupero di sottotetti, seminterrati, piani pilotis e locali al piano terra. Quanto alle strutture ricettive, sono consentiti ampliamenti volumetrici oltre la fascia dei trecento metri dalla battigia e persino all’interno.

Mansarde e seminterrati

Nei centri storici, ma anche nelle zone residenziali e in quelle agricole, è permesso rendere abitabili sottotetti e mansarde. Ovviamente a certe condizioni: l’altezza minima negli spazi ad uso abitativo deve essere di 2,40 metri, 2,20 nei Comuni sopra i 600 metri. Il riutilizzo dei piani pilotis è ammesso solo se riguarda tutto l’intero piano, quello dei seminterrati è consentito sia ad uso residenziale che commerciale, ma per un’altezza minima non inferiore ai 2,40 metri. È permesso anche il riuso di piani terra o rialzati ma sempre di altezza minima di 2,40 metri. Non è cosa scontata precisare che il recupero di pilotis, seminterrati e piani terra non è contemplato nella maniera più assoluta nelle zone a rischio idrogeologico. I soppalchi possono essere realizzati in qualsiasi zona (con l’eccezione della fascia dei 300 metri dal mare) in abitazioni con altezze minime di 4,10 metri e purché non superino il 40% della superficie sottostante. Montato il soppalco, la parte superiore deve avere un’altezza di minimo due metri, nella parte sottostante devono essere garantiti i 2,40 metri almeno.

Massima fruibilità delle abitazioni per i disabili dove è consentito l’incremento del locale per un massimo di 120 metri cubi. Son previste condizioni stringenti: per ottenere il titolo abitativo serve una certificazione medica della competente azienda sanitaria, una relazione dettagliata di un progettista abilitato, il progetto del nuovo volume che evidenzi le soluzioni tecniche adottate. Inoltre, dopo il rilascio del titolo c’è un vincolo quinquennale di non variazione della destinazione d’uso.

Strutture ricettive

Passando agli alberghi, c’è la possibilità di chiudere verande e tettoie coperte solo per utilizzo estivo e comunque per non più di 250 giorni. Capitolo volumetrie. Nel 2004 la capacità massima edificabile era stata ridotta del 50% dalla salvacoste, da oggi potrà essere incrementata del 25% per realizzare nuovi alberghi a cinque stelle purché fuori dalla fascia dei 300 metri dalla battigia, e per migliorare l’offerta turistica delle strutture esistenti (a prescindere dalla classificazione e anche all’interno della fascia) sino a un massimo del 15% del volume originario ma senza la previsione di nuovi posti letto. Anche in fascia protetta, dunque, perché - questa la ratio della norma - si tratta di strutture che esistono da prima della salvacoste, e che non possono essere escluse dalla possibilità di migliorare gli standard qualitativi dell’offerta dei loro servizi. ( ro. mu. )

