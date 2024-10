Centri privati, la ripartenza 

Dopo lo stop annunciato, la polemica con la Regione sui presunti tagli arriva la svolta che rassicura anzitutto gli utenti che hanno necessità di rivolgersi alla sanità privata. Lo studio radiologico Cid del dottor Sebastiano Coinu, punto di riferimento in città e nel territorio, riprenderà a effettuare gli esami in regime di convenzione a partire da domani. Lo annuncia lo stesso Coinu in una nota che per ora scongiura la crisi annunciata.

La ripresa

«Lo studio Cid comunica che dal 7 ottobre riprenderà ad effettuare gli esami in regime di convenzione, sia quelli prenotati tramite Cup che quelli di radiologia tradizionale. Ciò in attesa della definizione del procedimento amministrativo dell’Ares che effettuerà le ripartizioni di budget fra le strutture convenzionate, confidando che sia confermato per lo studio Cid almeno quello degli anni precedenti», fa sapere lo studio radiologico Coinu. E aggiunge: «Ove ciò non accadesse, si rischierebbe di lavorare senza certezza di essere rimborsati dal Servizio sanitario nazionale».

L’attesa

La svolta è arrivata dopo le rassicurazioni di Ares che nei giorni scorsi ha smentito tagli per le prestazioni sanitarie in convenzione con le strutture accreditate in Sardegna. «Il procedimento di assegnazione del budget alle strutture è nella fase di avvio», ha sottolineato. E aggiunto: «Alle strutture è stato richiesto di fornire eventuali osservazioni e solo a seguito della presa visione, della disamina e valutazione, si procederà all’approvazione della ripartizione delle somme dovute». Parole che stanno a significare che il procedimento è ancora aperto.

Nuovi medici

Nella sanità pubblica conforta l’arrivo di cinque medici nel reparto di Urologia dell’ospedale San Francesco di Nuoro. La Asl 3 guidata dal direttore generale Paolo Cannas rassicura che in questo modo dovrebbe essere ottimale il numero dei medici superando la precaria situazione del reparto. Qui si effettuano trattamenti medici e chirurgici di tutte le patologie urologiche. Il reparto, diretto da Stefano Mallocci, ha un ruolo centrale nel trattamento di tumori alla prostata anche attraverso la chirurgia robotica. Restano invece precari altri reparti, o chiusi, come il caso di Ortopedia. Negli scorsi mesi la Asl aveva annunciato l’arrivo di nuovi specializzandi a settembre e cambi strutturali per rimediare alla crisi dell’ospedale. Nonostante le difficoltà qualcosa sembra - almeno temporaneamente - cominciare a muoversi.

