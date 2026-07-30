Centri montani, la protesta per l’esclusione 

Un’alzata di voce contro i nuovi criteri per la classificazione dei territori montani. Il Consiglio comunale approva all’unanimità una delibera che contesta la riforma legata alla legge Calderoli e chiede al Parlamento di intervenire prima che la perdita delle tutele si traduca in più costi e meno servizi per famiglie e imprese.

Escalaplano è tra i centri destinati a restare fuori dal nuovo elenco dei Comuni montani. Nel Gerrei la stessa sorte riguarda Ballao e Armungia. Il provvedimento nazionale prende in considerazione soprattutto altitudine e pendenza media, parametri giudicati insufficienti per raccontare la fragilità dei paesi dell’interno alle prese con spopolamento, collegamenti difficili, scuole da difendere e servizi sempre più lontani. Con l’atto, il Consiglio impegna il sindaco Marco Lampis e la Giunta a sostenere la proposta di legge presentata alla Camera per cancellare l’articolo 2 della riforma e ad aderire a ogni iniziativa utile per fermarne gli effetti. Il Comune ha già partecipato al ricorso straordinario promosso da Asmel. Tra i rischi indicati ci sono la perdita delle agevolazioni energetiche, della decontribuzione per il lavoro agricolo e delle deroghe che aiutano a mantenere aperte le classi nei piccoli centri.

La battaglia si inserisce in quella dell’Anci Sardegna, del cui comitato esecutivo regionale Lampis è componente. La richiesta di incontro è stata inviata al ministro Roberto Calderoli. Nella nota, firmata dalla presidente Daniela Falconi, si sottolinea che nell’Isola la montanità non può essere misurata soltanto con indicatori geografici ma va valutata anche attraverso distanza dai servizi, insularità e calo demografico.