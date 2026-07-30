VaiOnline
Escalaplano
31 luglio 2026 alle 01:05

Centri montani, la protesta per l’esclusione 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un’alzata di voce contro i nuovi criteri per la classificazione dei territori montani. Il Consiglio comunale approva all’unanimità una delibera che contesta la riforma legata alla legge Calderoli e chiede al Parlamento di intervenire prima che la perdita delle tutele si traduca in più costi e meno servizi per famiglie e imprese.

Escalaplano è tra i centri destinati a restare fuori dal nuovo elenco dei Comuni montani. Nel Gerrei la stessa sorte riguarda Ballao e Armungia. Il provvedimento nazionale prende in considerazione soprattutto altitudine e pendenza media, parametri giudicati insufficienti per raccontare la fragilità dei paesi dell’interno alle prese con spopolamento, collegamenti difficili, scuole da difendere e servizi sempre più lontani. Con l’atto, il Consiglio impegna il sindaco Marco Lampis e la Giunta a sostenere la proposta di legge presentata alla Camera per cancellare l’articolo 2 della riforma e ad aderire a ogni iniziativa utile per fermarne gli effetti. Il Comune ha già partecipato al ricorso straordinario promosso da Asmel. Tra i rischi indicati ci sono la perdita delle agevolazioni energetiche, della decontribuzione per il lavoro agricolo e delle deroghe che aiutano a mantenere aperte le classi nei piccoli centri.

La battaglia si inserisce in quella dell’Anci Sardegna, del cui comitato esecutivo regionale Lampis è componente. La richiesta di incontro è stata inviata al ministro Roberto Calderoli. Nella nota, firmata dalla presidente Daniela Falconi, si sottolinea che nell’Isola la montanità non può essere misurata soltanto con indicatori geografici ma va valutata anche attraverso distanza dai servizi, insularità e calo demografico.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Allarme droga

«La criminalità organizzata dietro le maxi-coltivazioni scoperte in Sardegna»

L’allarme di Patronaggio e Sabelli, magistrati a capo degli inquirenti 
Francesco Pinna
L’operazione.

Ozieri, trovate 1800 piante di cannabis

Emanuele Floris
Regione

Il progetto di fusione degli aeroporti sardi: alta tensione in aula

Il centrodestra: aspetti poco chiari, via i trenta milioni dalla manovra 
Roberto Murgia
Intervista

«Io via da Report? Lo dice chi non mi conosce»

Ranucci domani a Quartu con il suo libro sulla casta, «che ora è più cattiva perché è internazionale» 
Ciro Auriemma
Quirinale

Roggero, lo stop di Mattarella

«Adeguare la legge ai comportamenti non rafforza la sicurezza né lo Stato» 