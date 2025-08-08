Centri estivi, un piano  per le famiglie 

L’obiettivo è permettere a tutte le famiglie, soprattutto quelle che hanno maggiori difficoltà economiche, di iscrivere i propri figli ai centri estivi accreditati nel Comune. Nasce da qui il progetto di Comune (Giovanni Porrà, presidente della commissione bilancio) e Regione (la consigliera del Pd Camilla Soru) per sostenere le famiglie. Come? Rovesciando il sistema di accesso ai centri estivi accreditati. «Intendiamo superare l’attuale meccanismo di rimborsi posticipati, che di fatto finisce per finanziare solo chi può permettersi di anticipare le spese. Questo esclude tante famiglie che, pur avendone bisogno, non hanno la possibilità di sostenere in anticipo il costo del servizio. È una disuguaglianza strutturale che intendiamo correggere», spiega Giovanni Porrà.

In Consiglio la sua proposta è passata all’unanimità, in Regione la consigliera regionale Camilla Soru ha depositato una proposta di legge per istituire un contributo economico anticipato. «Ogni figlia e ogni figlio della Sardegna è prezioso» spiega Camilla Soru. «In una terra segnata dallo spopolamento, aiutare le famiglie a crescere i propri figli e a conciliare tempi di lavoro e di cura è una priorità e un dovere istituzionale. Politiche come questa sono un investimento nel futuro dell’Isola».

La proposta di legge regionale mira a introdurre un sistema strutturato di contributi modulati in base all’Isee, da erogare prima dell’avvio delle attività, in modo da sostenere le famiglie. In parallelo, la mozione comunale punta a orientare il Comune verso lo stesso modello, prevedendo voucher nei centri accreditati, con criteri trasparenti, inclusivi e ispirati all’esperienza degli asili nido comunali.

