Centri estivi, sostegno del Comune alle famiglie in difficoltà economiche 

Le famiglie che non possono pagare le spese di un centro estivo per i loro bambini avranno un aiuto dal Comune.

La Giunta comunale ha approvato, su proposta dell'assessora alla Salute e benessere dei cittadini Anna Puddu, la delibera che stabilisce i requisiti per ottenere bonus e voucher riservati a bambini dai 5 ai 13 anni dei centri estivi, nel periodo tra il 4 agosto e il 12 settembre

«Le condizioni socio economiche non consentono a tutte le famiglie di offrire ai propri figli opportunità educative, di socializzazione e di svago durante il periodo estivo», si legge nella delibera, « si è ritenuto, in via sperimentale, di supportare le famiglie attraverso l’erogazione di appositi voucher/bonus per la copertura dei costi per la frequenza delle attività da svolgere nel lungomare Poetto nelle sei settimane comprese nel periodo 4 agosto – 12 settembre». La misura sarà dedicata alle famiglie, anche monogenitoriali, con Isee non superiore ai 10.140 euro, pari al valore stabilito per la misura nazionale dell'assegno di inclusione.

I minori beneficiari, residenti a Cagliari, saranno individuati tramite avviso pubblico tenendo conto, appunto, del valore Isee 2025 con graduatoria in ordine crescente, dal più basso al più elevato. In caso di parità si darà priorità ai minori appartenenti a nuclei monogenitoriali e minori in situazioni di svantaggio seguiti dai Servizi Sociali.

Tutte le informazioni e le modalità di partecipazione saranno rese disponibili nei prossimi giorni nell'avviso che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune dal servizio Politiche sociali e della casa

