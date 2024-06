Centri estivi, posti limitati e polemiche 

Non potrà essere integrato il servizio di animazione estiva per i minori organizzato dal Comune di Dolianova. Contrariamente a quanto accadeva in passato, il servizio quest’anno potrà accogliere solo 80 partecipanti divisi per fasce d’età: 3-5 anni (30 posti), 6-10 (30) e 11-14 (20). Altri 63 bambini dovranno rinunciare alle attività in piscina e al mare. Una decisione che ha creato qualche malumore tra i genitori dei bambini rimbalzato sui gruppi facebook del paese. Rilievi a cui ha risposto il sindaco Ivan Piras con un comunicato ufficiale sul sito del Comune. «Abbiamo cercato di accogliere tutte le richieste ma – spiega Piras – per questioni contrattuali con la cooperativa che gestisce il servizio non possiamo affidare loro servizi aggiuntivi».

Per garantire i centri estivi a tutti i richiedenti, il Comune avrebbe dovuto sospendere altri servizi fondamentali come l’assistenza scolastica a 40 bambini disabili, il supporto educativo a bambini fragili per evitare il loro inserimento in comunità di accoglienza e le attività del Centro di aggregazione frequentato da 100 bambini. L’attività di animazione estiva non rientra tra i servizi sociali obbligatori del Comune. «Per il prossimo anno - assicura il sindaco - faremo in modo di soddisfare tutte le richieste». (c. z.)

