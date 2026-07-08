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Monserrato.
09 luglio 2026 alle 01:06

Centri estivi, ok alle istanze per i rimborsi 

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Da oggi, sul sito istituzionale del Comune, sono disponibili la domanda di rimborso per le spese nei centri estivi e l'elenco delle strutture accreditate. Sono i rimborsi destinati alle famiglie per gli esborsi relativi alla frequenza dei minori tra giugno e il 15 settembre.

«Mettiamo a disposizione l’elenco dei centri estivi che si sono registrati nel nostro territorio e, contestualmente, la domanda per chiedere il rimborso – spiega l’assessora alle Politiche giovanili, Fabiana Boscu -, il contributo potrà essere richiesto anche per la frequenza in strutture attive in qualsiasi altro Comune».

Il provvedimento punta a tutelare l'autonomia dei genitori, come sottolinea Claudia Lerz, assessora alle Politiche sociali: «Le famiglie devono sentirsi libere di scegliere il percorso ricreativo che preferiscono per i figli. L'unico paletto è che l'ente del terzo settore scelto, anche se fuori territorio, sia comunque iscritto nell'elenco del Comune di Monserrato».

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