Centri estivi in città, al via le iscrizioni 

Al via, da mezzogiorno di oggi e sino al 12 maggio, le iscrizioni alle attività estive proposte dai centri di quartiere cittadini e rivolte ai minori della fascia 5-17 anni, residenti in città. Le domande possono essere recapitate esclusivamente online, tramite la piattaforma telematica “Icare-Portale servizi digitali Cagliari”. L’offerta estiva dei centri di quartiere prevede attività ludico-ricreative, culturali, socializzanti, formative e creative al chiuso e all’aperto, a partire dal 9 giugno e fino al 5 settembre 2025, dalle 8.30 del mattino sino alle 13.30. È prevista una temporanea pausa di due settimane nel mese di agosto, dall’11 al 22.

La mappa delle sedi

Può essere presentata domanda di iscrizione alle attività estive soltanto per uno dei seguenti quattro centri di quartiere: Centro di Quartiere “La Bottega dei Sogni”, piazza Savoia (ex Palazzo Cariello). Gestore: Efys onlus, email assoc.efys@gmail.com, coordinatrice Valeria Ligas, telefono 334.9608170;Centro di Quartiere “Strakrash”, via Brianza n. 3. Gestore: Cooperativa Passaparola, email centrodiquartierestrakrash@gmail.com, coordinatori Sara Aliberti e Salvatore Aru, telefono 347.3687327;Centro di Quartiere “Pirri- Cep”, via Talete (presso direzione didattica XVII circolo). Gestore: Consorzio Network Etico, email cdqmunicipalitadipirri@gmail.com, coordinatrice Cinzia Corsini, telefono 377.0932723;Centro di Quartiere “MU-BE”, via Carpaccio n. 14 e n. 16. Gestore: Cooperativa Panta Rei Sardegna, email centrodiquartieremube@gmail.com, coordinatrice Silvia Serra, telefono 392.1951241. Per richiedere ulteriori informazioni inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica cdq@comune.cagliari.it . In alternativa, contattare i coordinatori dei centri.

