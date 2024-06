Centri estivi, 700 bimbi in vacanza 

Ci sono le giornate dedicate all’orto, dove i bambini ripuliscono i solchi dalle erbacce, controllano le piantine e danno l’acqua con l’innaffiatoio. Quelle riservate alle letture, alla scoperta della città, allo sport, solo per fare pochi esempi. Tutte segnate da un comune denominatore: il gioco. Con la fine della scuola, venerdì scorso, riaprono oggi (fino al 6 settembre) i quattro centri (estivi) di quartiere del Comune presenti in diversi punti della città: lo Strakrash di Is Mirrionis, il Mube a Mulinu Becciu, la Bottega dei Sogni alla Marina e quello di via Talete a Pirri. Ancora senza un centro di quartiere, invece, Sant’Elia: è verosimile che la prossima amministrazione dovrà intervenire sul nuovo bando per contemplare una nuova realtà anche in quella zona.

Un aiuto per le famiglie

Finita la scuola, con i genitori che lavorano, l’estate in città per i più piccoli e i ragazzi rischia di diventare un problema. Non a caso è cresciuta in maniera esponenziale la richiesta di servizi da parte delle famiglie con un boom di iscrizioni ai centri di quartiere e ai campi estivi messi a disposizione dal Comune (gestiti dagli assessorati alle Politiche sociali e all’Istruzione). Progetti e iniziative che coinvolgono i bambini e i ragazzi in attività all’aria aperta (comprese le giornate al Poetto negli stabilimenti militari che mettono a disposizione gratuitamente i propri spazi), giochi e laboratori. Centri che vengono in soccorso a tante famiglie che, durante le vacanze scolastiche, hanno bisogno di un appoggio sicuro e di qualità per i propri figli. Dare alle famiglie un supporto di questo tipo è fondamentale, soprattutto perché sanno di poter affidare i figli senza il problema di dover spendere una fortuna.

Il boom

Sono almeno 700 i bambini e i ragazzi dai 5 ai 17 anni che anche quest’anno frequentano i quattro centri di quartiere del Comune, servizi gestiti da cooperative che tra gli operatori hanno figure specializzate come educatori e pedagogisti. «Ogni centro di quartiere ha una sua proposta di attività in base al territorio situato e all’offerta che presenta», spiega Valeria Ligas, coordinatrice della Bottega dei sogni, di piazza Savoia. «Noi siamo centro storico e abbiamo una offerta per bambini e ragazzi aperta a tutta la cittadinanza». Tradotto: non c’è bisogno di essere residenti nel quartiere Marina per partecipare alle attività della Bottega dei sogni. Lo stesso vale per gli altri centri di quartiere.

Le giornate

Al centro di quartiere della Marina, come negli altri tre, ogni giorno, dalle 8,30 alle 13,30, con qualche pomeriggio, ci sono attività a tema: laboratori artistici, attività sportive, teatro, giochi in spiaggia. «Tutte attività che impegnano i bambini e i ragazzi in maniera divertente e costruttiva», spiega ancora la coordinatrice della Bottega dei sogni. Dallo scorso anno sono in crescita i ragazzi di 17 anni. «Per loro organizziamo laboratori pomeridiani, come la radio web e il laboratorio rap», aggiunge. In generale: attività creative, nei parchi, esplorazioni urbane. «Cerchiamo di sensibilizzare ai grandi temi mondiali, come la sostenibilità ambientale. Ovviamente il tutto deve essere ludico e divertente, si gioca conoscendo il mondo», aggiunge.

Diversi anche i bambini con disabilità o bisogni educativi speciali che anche quest’anno frequentano i quattro centri di quartiere comunali. Se questo accade è perché ogni centro può contare (anche) sul supporto dell’assistenza specialistica educativa da parte del Comune.

