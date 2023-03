«Centri d’ingrasso per i bovini» 

«Nelle nostre aziende produciamo i migliori vitelli le cui carni sono apprezzate in tutto il mondo, ma ci vengono pagati quasi sottocosto, da grossi commercianti di altre regioni perché in Sardegna non esistono adeguati centri di ingrasso e di macellazione. La Regione Sardegna deve favorire la creazione di questi centri di ingrasso, perché la Sardegna è un’isola turistica e i consumi ci sono, anzi sono maggiori rispetto alla produzione». Lo ha detto Emanuela Cafulli, presidente dell’associazione Boes, costituita di recente a Bolotana, intervenendo a una riunione a Tula. Srgio Sulas, vice presidente di Boes ha rimarcato l’esclusione da sempre del comparto bovino dai Lea, cioè dall’assistenza del servizio veterinario pubblico sulla cura del bestiame. «Perché al comparto ovi caprino e a quello suino, il servizio delle vaccinazioni è interamente garantito dai veterinari pubblici mentre il comparto bovino ne è escluso e l’allevatore Sardo deve pagarsi il proprio veterinario?».

