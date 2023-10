«Centri di riabilitazione, la Regione vigili» 

«La Regione revochi l’accreditamento alle imprese che penalizzano i lavoratori, creano concorrenza sleale, guardano solo agli utili e non garantiscono un servizio adeguato».

I segretari Uil Guido Sarritzu e Fulvia Murru denunciano il caos nei centri privati di riabilitazione dell’Isola, che assicurano il 98% delle prestazioni riabilitative e per alcuni regimi fino l00% della riabilitazione globale sanitaria e sociosanitaria, e che, con 3.500 operatori garantiscono assistenza quotidiana a circa 6000 pazienti.

«All’interno del settore della riabilitazione si applicano diverse tipologie contrattuali, alcune più remunerative per gli operatori, altre più penalizzanti, che di fatto tolgono dignità al lavoro e non premiano le professionalità», denunciano i sindacalisti.

«Una situazione non più sostenibile, chiediamo un intervento deciso e autorevole da parte della Regione», prosegue la Uil. «Nelle disposizioni normative la regione deve prevedere l’applicazione di un'unica tipologia contrattuale, che sia quella di maggior favore che garantisca adeguate retribuzioni e adeguati diritti per i lavoratori, a fronte di tariffe erogate alle imprese per l’attività svolta che sono uguali per tutti».

Ancora, sottolineano Sarritzu e Murru: «Non è più rinviabile un tavolo che affronti questi aspetti, incentivando i controlli, perché chi ottiene risorse pubbliche ha il dovere di garantire prestazioni di qualità e adeguati contratti ai propri operatori del settore».

