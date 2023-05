Centri di quartiere, aperte le iscrizioni 

Sono aperte sino al 22 maggio le iscrizioni alle attività estive gratuite proposte dai centri di quartiere cittadini rivolte ai minori di età compresa tra i 5 e i 17 anni.

L'offerta, proposta dall'assessorato comunale alle Politiche Sociali, prevede la realizzazione di attività ludico-ricreative, culturali, socializzanti, formativi e creative che verranno svolte sia nelle sedi dei centri che in appositi spazi all'aperto individuati dai gestori. Ogni centro di quartiere inizierà le attività estive il 12 giugno e le concluderà l’8 settembre. Sono previste una o due settimane di chiusura nel mese di agosto che verranno definite da ciascun centro.

Le informazioni

Per avere ulteriori informazioni sulle modalità di iscrizione è possibile contattare direttamente i coordinatori dei centri: “La Bottega dei Sogni” , piazza Savoia, gestore: Associazione Efys Onlus, e-mail assoc.efys@gmail.com, coordinatrice Valeria Ligas 3349608170; “Strakrash” , via Brianza, 3 (Istituto comprensivo “Mulinu Becciu, Mameli, Ciusa”), gestore Cooperativa Passaparola, email centrodiquartierestrakrash@gmail.com, coordinatori Sara Aliberti e Salvatore Aru 3473687327; “Pirri” , via Talete (Direzione Didattica XVII circolo), gestore Consorzio Network etico, e-mail: cdqmunicipalitadipirri@gmail.com, coordinatrice Cinzia Corsini 3770932723; “Mu-Be” , via Carpaccio 14-16, gestore: Cooperativa Panta Rei Sardegna, e-mail: centrodiquartieremube@gmail.com, coordinatrice Patrizia Accossu 3921951241.

La domanda di iscrizione potrà essere presentata solo per uno dei quattro centri di quartiere.