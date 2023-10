Centri del riuso in tutti i quartieri 

Il centro del riuso diventa itinerante, con tappe previste in ogni quartiere della città - dal centro al litorale - per sensibilizzare i quartesi sul rispetto dell’ambiente e sul riciclo, e per cercare di migliorare ulteriormente la raccolta differenziata che sinora ha raggiunto il 75 per cento. È una delle novità - che partirà a novembre - lanciata con la nuova campagna d’informazione studiata da De Vizia con la collaborazione del Comune. E che nei prossimi mesi - in accordo con i dirigenti scolastici - farà tappa anche nelle scuole cittadine.

L’obiettivo

La sede fissa del centro del riuso resta quella aperta a Sa Serrixedda, uno spazio attivo da quasi un anno dove è possibile consegnare articoli ancora in buono stato, ma non più utili al proprietario: abiti, accessori per l’infanzia, biancheria per la casa, attrezzi per lavori domestici, giardinaggio e bricolage, giochi e oggetti per lo svago, stoviglie, casalinghi, e mobili. Tutti catalogati ed esposti negli scaffali del centro della zona artigianale, con una doppia finalità: frenare il fenomeno dell’abbandono di oggetti e vestiario riutilizzabili - andando ad alimentare le discariche disseminate nelle periferie della città - e dall’altra tendere la mano alle fasce più fragili della popolazione che vivono situazioni economiche difficili.

I banchi rionali

Il 6 novembre si parte con i banchetti del riuso sparsi nei vari quartieri della città.

Prima tappa in via Pizt’e Serra, di fronte a via Malta, poi si proseguirà con l’arrivo dei gazebo in diverse zone della città: dai parcheggi della chiesa di Santo Stefano a via San Benedetto, sino alle piazze Sant’Elena e Sacro Cuore, via Fadda, via Serra Perdosa, nel piazzale di via dei Salici, e infine in via Sandalyon, a pochi passa dalla chiesa di San Luca. Nove appuntamenti uniti dallo stesso motto: “Dona ciò che non usi o portati via ciò che ti serve”.

Come funziona

Il conferimento dei beni usati nei gazebo sarà a titolo gratuito, così come accade nel centro della zona artigianale. Ne avranno diritto i cittadini regolarmente iscritti all’anagrafe Tari, che dovranno presentare la propria ecocard o eventualmente la tessera sanitaria. In ogni caso i beni dovranno trovarsi in buono stato e funzionanti, gli oggetti non più utilizzabili verranno direttamente smaltiti, mentre quelli ancora integri potranno essere presi dai cittadini interessati già negli stessi gazebo, firmando una liberatoria. «Un’iniziativa che abbiamo studiato per far conoscere il progetto a quella parte di cittadinanza che ancora ne è all’oscuro, ma anche per andare incontro a coloro che non hanno la possibilità di recarsi sino a Sa Serrixedda», commenta il vicesindaco e assessore all’Ambiente Tore Sanna. «Ed è un ulteriore contributo nell’ambito della campagna volta a sensibilizzare la popolazione, perché se il 75% di differenziata è già un ottimo risultato, non vogliamo accontentarci ma puntiamo a migliorare sensibilmente il dato».

