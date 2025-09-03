Centravanti classico, uomo-squadra Belotti cerca il rilancio a Cagliari 

Inevitabili le perplessità. Magari lecite. Per i tempi, il rendimento delle ultime stagioni, l’abbondanza in quella zona del campo. Ma – accipicchia – hai preso Belotti, una star fino a qualche stagione fa, campione d’Europa, 31 anni, e se magari…?

Già, e se magari torna quello granata? Cagliari è una piazza che ama il Cagliari, che perdona tutto e soprattutto è sempre pronta ad abbracciarti. Se sposi la causa, se arrivi col sorriso e sei pronto a entrare nel mood. È successo anche martedì pomeriggio, aeroporto Mameli di Elmas, salone degli arrivi: un centinaio di tifosi che cantano, fanno festa, coniano cori su misura per il Gallo, l’ultimo affare della gestione Angelozzi. La sciarpa, il bacio della tifosa che non manca mai, una non scontata attestazione di stima che fa tanto Cagliari, una piazza che ama il calcio. Perché è pop, perché alle partite puoi sognare. E il calcio ti fa sentire meno “isola”.

Sul campo

Ma chi è Belotti? Perché ha scritto la storia del Torino e poi è andato in calando, disattendendo le attese delle piazze che lo hanno scelto per rilanciarlo e rilanciarsi? Un bravo ragazzo, il compagno di squadra ideale, l’attaccante che faceva paura a tutti, in Italia e in giro per l’Europa. Quando arriva a Palermo ha vent’anni e segna il suo primo gol in Serie A, anzi due, contro il Napoli. Si alterna con Paulo Dybala al centro dell’attacco rosanero. Infila 17 reti in due stagioni, prima di essere acquistato dal Torino nell’estate del 2015. Con i granata diventa un calciatore di caratura internazionale, tanto che dall’Under 21 vola in nazionale maggiore chiamato da Gian Piero Ventura e già nel 2016, qualificazioni ai Mondiali, segna la sua prima rete azzurra il 9 ottobre con la Macedonia. A Torino in sette campionati realizza 113 gol in 252 partite, segna diverse triplette di cui una – è storia granata – partendo dalla panchina. Lo tormentano problemi fisici, da cui esce sempre con l’energia giusta per tornare in gol. Raggiunge Pulici e Graziani, poi supera il Ciccio nazionale a quota 100 per poi uscire di scena senza rinnovare il contratto.

Nell’agosto 2022 firma per una stagione con la Roma. Zero gol il primo anno in campionato e tre in Europa, quindi il rinnovo per un’altra stagione, la seconda, che si interrompe il 31 gennaio 2024 con il prestito alla Fiorentina. Qui segna tre reti e fa tanto lavoro per i compagni, ma il rapporto con la Viola finisce al termine del campionato. Lo acquista a titolo definitivo il Como nell’estate 2024, parte da titolare ma in poche settimane scompare dal radar di Fabregas, volando al Benfica a gennaio dove esordisce anche in Champions League. In Portogallo segna tre volte (in campionato) e siamo arrivati al volo per Cagliari, destinazione Unipol Domus.

In azzurro sono dodici i gol, il rigore segnato con la Spagna agli Europei trionfali fa a pugni con quello sbagliato in finale. Ma diventa campione d’Europa. Ora è qui, aeroporto Mameli. Il Gallo ha ancora fame di gol.

RIPRODUZIONE RISERVATA