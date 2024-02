Centrate 32 stelle, una Vespiglia da record 

Non sono trentasette come lo scorso anno, ma comunque tante: ben trentadue. La Vespiglia, edizione numero sedici della rivisitazione cagliaritana senza cavalli a bordo di una vespa della corsa alla stella è un successo. La manifestazione, organizzata dall'Associazione Vespa Club Cagliari, in collaborazione con il Vespa Club Karalis, ha visto in via Azuni la partecipazione di tantissimi appassionati e curiosi. La “Vespiglia” ha un “tema carnevalesco” al quale tutti i Vespiglianti si ispirano: «Quest’anno era “Comix”, un tema a richiamo dell’opera realizzata dal Vespa Club Cagliari, un fumetto unico in Italia che racconta un anno del vespa club Cagliari nella città di Cagliari attraverso le grafiche realizzate dal fumettista Massimiliano Ibba, al secolo Mad Max», dice Maurizio Vannini, presidente del Vespa club Cagliari e organizzatore.

Quattro quartieri in gara, quelli storici, a fine mattinata le premiazioni. Oro per la Marina che ha centrato 10 stelle (di cui 2 filotti) ottenendo 12 punti su 11 discese, quindi Castello, con 9 stelle (1 filotto) e 10 punti; terza la squadra di Villanova, 7 stelle (2 filotti) per 9 punti, quarto Stampace 6 stelle (2 filotti) e 8 punti.

La giuria d’onore ha premiato come miglior discesa (tempo migliore + filotto + miglior punteggio maschera) Andreas Drewinsky (da Berlino) e Debora Pusceddu. Mentre le 3 migliori maschere (e vespe addobbate) sono state quella di Walter Carta (Rebel) e Eros Collu vestiti da Flinstones, Andrea Picciau e Francesco Gessa anche loro vestiti da Flinstones, Mirko Lai e Filippo Abis, l’incredibile Hulk e Lanterna Verde. ( ma. mad. )

