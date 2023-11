Centralini in tilt ma solo 1000 turisti avranno un letto 

Piovono le richieste per il Capodanno ad Alghero ma la disponibilità ricettiva non supererà i mille posti letto. Gli hotel che hanno deciso di tenere aperto sono appena cinque e tutti in centro città.

Nemmeno il ricco calendario allestito dalla Fondazione Alghero, con il concerto di Ligabue per la notte di San Silvestro, ha convinto gli operatori turistici a rimettere in moto le strutture ricettive chiuse ormai da settimane. «Riaprire per pochi giorni è anti economico, – spiega il presidente provinciale di Federalberghi Stefano Visconti – pur con un programma di tutto rispetto, con nomi altisonanti. Ma alla fine dei conti non conviene proprio, anche avendo garanzia di riempire tutte le stanze. Ci sarà comunque una vasta offerta extra-alberghiera». Chi ha scommesso sul Cap d’Any a l’Alguer farà il pienone, come nemmeno a Ferragosto. Appena sono stati svelati i nomi degli artisti (Anna, Tedua e Ligabue) che traghetteranno residenti e ospiti verso il nuovo anno, infatti, c’è stata una corsa alla prenotazione. «I centralini degli alberghi aperti sono andati in tilt», conferma Visconti.

La clientela, come al solito, sarà prevalentemente sarda con lo zoccolo duro dal Cagliaritano e non si presenterà quindi il problema di prenotare un volo, fatto salvo che ce ne sono rimasti davvero pochi dallo scalo algherese: a parte Roma e Milano in continuità territoriale, resiste Ryanair per Bergamo, Bologna, Malpensa, Napoli e Pisa. Nemmeno un collegamento internazionale. Ma se i posti in albergo scarseggiano, si potrà sempre dirottare verso una casa-vacanza o un bed and breakfast.

Marco Di Gangi, presidente di Domos, l’associazione nata nel 2010 che mette insieme le attività ricettive dell’extra alberghiero, è ottimista e pronostica un Capodanno col botto. «Molti stanno chiedendo un soggiorno minimo di due o tre giorni – dice – e ci sono già delle prenotazioni. Chi volesse venire solo per la notte del 31 farà più fatica a trovare disponibilità». Intanto Federalberghi ha reso noti i dati relativi alla stagione turistica, da giugno a settembre. Si evince che ad Alghero l’indice di occupazione letti ha superato di oltre un punto percentuale il 2022, arrivando al 68,17 per cento.

