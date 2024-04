Centralina a fuoco, decine di case al buio 

Forse una questione di antipatie tra residenti nel quartiere, più probabilmente un atto vandalico, l’ennesimo. Non è chiara la motivazione, ma l’atto vandalico in piazza Medaglia Miracolosa che nella notte di mercoledì ha causato l’incendio di un quadro elettrico provocherà disagi fino alla settimana prossima. Da tre giorni gli abitanti di diversi condomini dell’area si ritrovano senza elettricità e connessione alla linea internet e telefonica.

Soprattutto la mancanza di corrente porta con sé spiacevoli conseguenze, e il problema non sembra di facile risoluzione. «L'assenza di internet è una seccatura ma ci si può convivere, la cosa più grave è non poter usare gli elettrodomestici, come lo scaldabagno e il frigorifero, oltre al fatto che la notte siamo completamente al buio, sia nella piazza che dentro casa», lamenta una residente che, come tutti, chiede l’anonimato. «E dal comune ci hanno riferito che la cosa non si risolverà prima di 5 o 6 giorni, vivere così è una difficoltà enorme».

Le tempistiche

Conferme circa le tempistiche arrivano direttamente dagli operai, al lavoro fin da giovedì per cercare di riparare il guasto. «Vanno ricollegati i cavi della fibra lungo tutta la via, difficilmente la linea tornerà prima di lunedì o martedì», spiegano gli addetti di Open Fiber, l’azienda che si occupa di garantire la linea internet nel comune. Più ottimista Enel, ma nonostante la speranza sia di risolvere quanto prima il problema, gli interventi sono complessi. Nessun disagio, per fortuna, nella scuola materna comunale “Medaglia Miracolosa”, che si trova proprio in mezzo alla piazza. L’istituto dispone di un generatore elettrico proprio e ha potuto quindi restare in funzione senza dover attendere le riparazioni.

La causa dell’incidente, riferiscono i vigili del fuoco, non sarebbe da imputare a un cortocircuito, ma avrebbe origine dolosa. Sarebbero stati uno o più individui a dare fuoco a un cumulo di spazzatura depositata all’estremità della piazza, nell’angolo dove si incontrano via Emilia e via Abruzzi. Anche se l’obiettivo dell’atto vandalico non sarebbe quindi stato il quadro elettrico, gli oggetti accatastati erano tutti facilmente infiammabili: sedie rotte, tavoli e travi di legno, cumuli di cartone, libri e quaderni vecchi.

Le fiamme avrebbero così raggiunto il muro dell’edificio dove si trova il quadro, provocandone la distruzione. Sul posto si sono poi recati i pompieri, allertati dai residenti, e hanno provveduto a spegnere l’incendio. L’indomani, gli abitanti della piazza e delle due vie si sono quindi risvegliati senza corrente elettrica e linea. Nessuno è rimasto ferito, ma la parete e l’area circostante sono completamente annerite. A distanza di giorni si avverte ancora la puzza di bruciato, visto che la spazzatura incendiata è ancora lì. «Mentre lavoravamo è arrivata un’auto e sono stati buttati qui altri sacchi di spazzatura, nonostante tutta la situazione», raccontano inoltre gli operai di Open Fiber.

Rifiuti dappertutto

Camminando per piazza Medaglia Miracolosa è difficile trovare un angolo dove non siano presenti rifiuti sparsi o buste dell’immondizia. «L'incendio si è verificato a causa del degrado, la spazzatura viene buttata da tutte le parti e per giunta i gabbiani rompono le buste e la spargono maggiormente», si sfoga un altro abitante della piazza. «Poi arrivano gruppi di ragazzini o peggio tossicodipendenti che per divertimento accendono qualcosa e succede questo. Basterebbe mettere dei cassonetti per attenuare il problema».

RIPRODUZIONE RISERVATA