Centrali per te al Secondo salto: «Dialogo per la sostenibilità» 

Arriva a Villagrande l’iniziativa di Enel Green Power, “Centrali per Te”. L’obiettivo è far conoscere il patrimonio tecnologico e impiantistico da cui “prende vita” l’energia elettrica. L’appuntamento è per il 14 ottobre nella centrale idroelettrica del secondo salto del Flumendosa. Ci ritroverà alle 9.30 nel piazzale antistante la centrale, in località Sa Teula. Il personale tecnico di Enel Green Power guiderà i partecipanti nella visita. «Con questo nuovo progetto di apertura delle centrali – spiega Massimo Sessego, responsabile centro nord Enel Green Power – vogliamo creare momenti di dialogo e di coinvolgimento del territorio, per condividere e favorire le ricadute di sostenibilità nelle comunità locali». (fr. l.)

