Centrali nucleari, sì del Governo Ma è polemica 

Via libera del Consiglio dei ministri al disegno di legge delega per riportare il nucleare in Italia. Ma il ritorno all'atomo, fortemente voluto dal governo Meloni, non convince molti, e le critiche sono feroci. Il provvedimento è stato presentato dal ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin. L'obiettivo è ridare all'Italia una normativa per le centrali nucleari e per regolare tutta la materia.

Il Programma nazionale

Entro 12 mesi dall'approvazione della legge in Parlamento, il Governo dovrà emanare i decreti attuativi. Questi prevedono un Programma nazionale sul nucleare, la disciplina per la localizzazione, la costruzione e l'esercizio delle centrali, le norme per la produzione del combustibile, per lo smaltimento delle scorie radioattive e lo smantellamento delle vecchie centrali. I decreti riguarderanno incentivi e sostegni per la costruzione degli impianti, per la ricerca e per i territori dove sorgeranno le centrali. Sarà istituita un'autorità indipendente per la sicurezza, saranno previste misure per la formazione del personale, per l'informazione alla popolazione e per la consultazione delle comunità interessate dagli impianti.

«Il Governo - ha commentato la premier Giorgia Meloni - ha approvato un importante provvedimento per garantire energia sicura, pulita, a basso costo, capace di assicurare sicurezza energetica e indipendenza strategica all'Italia». Il vicepremier Matteo Salvini esulta: «Avanti con una battaglia storica della Lega! L'Italia non può più aspettare». Il leader di Forza Italia Antonio Tajani parla di «una giornata storica per l'Italia». Per il ministro Pichetto, «alle future generazioni dobbiamo garantire energia più pulita, economica e sicura, per un'Italia che vuole crescere ed essere più competitiva».

In serata il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari, intervistato da Bruno Vespa al forum di Saturnia, ha aggiunto che il ritorno al nucleare «è una cosa fondamentale, ed è molto meno lontano di quello che si possa immaginare». Anche perché «potremmo avere delle mini centrali di ultima generazione nell'arco di 5-10 anni». E questo, ha sottolineato, «vorrebbe dire una svolta incredibile e correggere errori fatti in passato in un eccesso di buona fede».

Reazioni dure

Ma le opposizioni e gli ambientalisti partono alla carica contro il ddl. Per Angelo Bonelli (Avs), la premier «ha affermato, mentendo, che il nucleare garantirà energia a basso costo. Falso! Oggi il nucleare costa 170 euro al megawattora, molto più di quanto paghiamo attualmente per l’energia elettrica e molto più delle rinnovabili». Le principali ong ambientaliste, riunite nel 100% Rinnovabili Network, sostengono che «le centrali nucleari a fissione sono vecchie e in declino, perché molto costose e perché generano rifiuti altamente radioattivi e pericolosi per molte migliaia di anni. È possibile, più ecologico ed economicamente conveniente decarbonizzare l'elettricità, puntando solo sulle rinnovabili».

