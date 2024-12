Centrali del latte e turismo montano: copia-incolla nel Dup 

Una centrale del latte, diversi mattatoi e farmacie comunali. Servizi inesistenti che però compaiono nel Dup appena approvato in Consiglio comunale. Lo hanno fatto notare Forza Italia e Psd’Az, gridando allo scandalo del copia e incolla di un documento di programmazione che, tra le altre cose, contempla pure le spese per la promozione delle discipline sportive della montagna, per il trasporto funiviario e i musei zoologici. «Hanno confuso il titolo del programma previsto nel modello di Dup, con i contenuti del programma stesso», si difende l’assessore alle Finanze Enrico Daga. «Sono diciture previste nella specifica modulistica ministeriale che ogni comune deve utilizzare inderogabilmente per legge», prosegue Daga.

Ma per gli avversari politici si tratta di uno scivolone. Il leader azzurro Marco Tedde si è accorto dell’anomalia e lo ha scritto nella sua pagina social. «È incredibile, ma la Giunta Cacciotto ha previsto fondi per la vigilanza e la regolamentazione dei mattatoi e della centrale del latte, del turismo montano e delle farmacie comunali. Tutti servizi che ad Alghero non esistono. Attività di copia incolla poco seria e deplorevole. Non si amministra in questo modo», ha commentato il consigliere. «Comprendiamo le difficoltà per chi si appresta a governare una città come la nostra ma prevedere nel documento di programmazione una centrale del latte, mattatoi, turismo montano, funicolari e musei zoologici ci sembra veramente troppo», aggiunge il carico Giuliano Tavera. «La domanda sorge spontanea: si tratta di incapacità di leggere i documenti o sottovalutazione dell’intelligenza dei cittadini elettori che si intende, irrispettosamente, quantomeno, trarre in inganno o mandare in confusione?», replica l’assessore Enrico Daga.

