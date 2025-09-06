VaiOnline
La transizione.
07 settembre 2025 alle 00:37

Centrali a carbone da chiudere, ipotesi rinvio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La notizia è arrivata a margine del Forum Ambrosetti di Cernobbio. «Sto pensando di rimandare la data per la chiusura delle centrali a carbone sul territorio nazionale, inizialmente prevista per il 31 dicembre 2025», ha spiegato il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, «la previsione dello smantellamento era una decisione nata alla fine del decennio precedente, cioè nel 2017. Rispetto ad allora abbiamo la guerra in Europa, una situazione difficile nel Mediterraneo, equilibri internazionali che si muovono di ora in ora. Non ho più intenzione di smantellare le centrali a carbone sul territorio continentale ma di tenerle come riserve sulle emergenze. Credo che nessuno ad oggi è in grado di garantire la sicurezza e quello può essere un elemento che ce lo garantisce». A Cernobbio si parlava di energia, tra ritardi nella transizione e prospettive di crescita. Sullo sfondo il tema del prezzo del gas e dell'elettricità che, sempre secondo il ministro, sarà affrontato nel decreto in arrivo «nelle prossime settimane». Intanto, ha chiarito, le scorte italiane di gas sono «quasi al 90%, ma anche a livello europeo, che è un po' più basso, il livello è buono».

Infine, in merito alla possibilità di aumentare l'approvvigionamento del Gnl dagli Usa, Pichetto ha risposto: «Dipende dal prezzo. Gli Usa in questo momento stanno offrendo sul mercato gas a un prezzo abbastanza competitivo. E ci sono meno rischi ad averlo da Occidente che da Oriente».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

energia

«Troppe violazioni nei progetti, i sindaci difendano l’Isola con noi»

Parla Maria Grazia Demontis, presidente del Coordinamento Gallura 
Alessandra Carta
Commercio

Abiti e borsette, quando il lusso  è di seconda mano

Cresce nell’Isola il mercato dell’usato e c’è chi ne ha fatto una professione 
Sara Marci
Monito dal Colle

«Il mondo ha bisogno dell’Europa»

Mattarella: mai lanciato guerre, no alla fiaba della superiorità autocratica 
La guerra

Albanese: «Nella Striscia una tragedia disumana»

La relatrice Onu a Seneghe: la Palestina ce la farà 
Antonio Masala