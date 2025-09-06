Centrali a carbone da chiudere, ipotesi rinvio 

La notizia è arrivata a margine del Forum Ambrosetti di Cernobbio. «Sto pensando di rimandare la data per la chiusura delle centrali a carbone sul territorio nazionale, inizialmente prevista per il 31 dicembre 2025», ha spiegato il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, «la previsione dello smantellamento era una decisione nata alla fine del decennio precedente, cioè nel 2017. Rispetto ad allora abbiamo la guerra in Europa, una situazione difficile nel Mediterraneo, equilibri internazionali che si muovono di ora in ora. Non ho più intenzione di smantellare le centrali a carbone sul territorio continentale ma di tenerle come riserve sulle emergenze. Credo che nessuno ad oggi è in grado di garantire la sicurezza e quello può essere un elemento che ce lo garantisce». A Cernobbio si parlava di energia, tra ritardi nella transizione e prospettive di crescita. Sullo sfondo il tema del prezzo del gas e dell'elettricità che, sempre secondo il ministro, sarà affrontato nel decreto in arrivo «nelle prossime settimane». Intanto, ha chiarito, le scorte italiane di gas sono «quasi al 90%, ma anche a livello europeo, che è un po' più basso, il livello è buono».

Infine, in merito alla possibilità di aumentare l'approvvigionamento del Gnl dagli Usa, Pichetto ha risposto: «Dipende dal prezzo. Gli Usa in questo momento stanno offrendo sul mercato gas a un prezzo abbastanza competitivo. E ci sono meno rischi ad averlo da Occidente che da Oriente».

