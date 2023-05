«Centrale Enel, subito le soluzioni» 

«Vogliamo soluzioni prima che la centrale elettrica chiuda, non arriveremo al 2025 senza garanzie»: la preoccupazione dei lavoratori degli appalti della centrale Enel è arrivata ieri a Cagliari, davanti all’assessorato all’Industria, dove gli operai si sono fatti sentire per tutta la mattina, in attesa di poter parlare con l’assessora all’Industria Anita Pili che però era fuori sede.

La mattina di mobilitazione era iniziata alle 7, ai cancelli della centrale di Portovesme. «Ci sono già stati due incontri, l’ultimo a gennaio, ma le risposte ancora non ci sono - ha detto Roberto Forresu, segretario regionale Fiom Cgil - abbiamo chiesto un incontro all’assessora che non l’ha convocato». Chiedono una soluzione prima che la centrale si fermi. «Servono garanzie - sottolinea Giuseppe Masala, segretario della Fsm Cisl - per tutti questi lavoratori,con un progetto concreto e realizzabile, senza perdere tempo». I lavoratori si sono poi spostati all’assessorato al Lavoro, il capo di Gabinetto ha ricevuto i sindacalisti. «Per noi è essenziale che ci sia al più presto un incontro con l’assessorato all’Industria - dice Renato Tocco, segretario Uilm - non servono i corsi di formazione tanto per farli, devono essere finalizzati ad una rioccupazione concreta». L’assessora Pili ha replicato: «Senza alimentare ulteriori strumentalizzazioni rinnovo la mia disponibilità a fare da facilitatore con l'assessorato al Lavoro. Domani sarò a Roma e incontrerò i ministri competenti per il lato industriale e della transizione energetica, sarà l'occasione per rinnovare richiesta di impegno per la Regione, in special modo per il Sulcis». (a. pa.)

