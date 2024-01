Centra un palo sulla litoranea: automobilista estratto dalle lamiere 

Ancora un incidente stradale sul litorale: un automobilista di 52 anni è stato soccorso e trasportato al Policlinico di Monserrato dopo essere rimasto incastrato fra le lamiere della sua macchina. Dopo le visite al pronto soccorso è stato trattenuto in osservazione. Non sarebbe grave.

L’incidente si è verificato nella via Leonardo da Vinci sulla litoranea che dal Margine Rosso porta a Capitana, da sempre teatro di incidenti anche gravissimi. Sulla dinamica non si hanno ancora molti particolari. L’auto sarebbe finita contro un palo sul ciglio della strada, col conducente rimasto incastrato fra le lamiere contorte.

A far scattare l’allarme con telefonate al 118 e ai vigili del fuoco, sono stati alcuni automobilisti di passaggio che hanno anche provveduto a prestare al ferito i primi soccorsi. Quindi l’arrivo di una ambulanza e dei pompieri arrivati dalla vicina sede di via Marconi, con l’uomo che è stato adagiato sull’ambulanza e trasferito in ospedale dove, come detto, è stato visitato e trattenuto in serata per ulteriori accertamenti. Sul tardi si stava cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e le eventuali responsabilità.

