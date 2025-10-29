Centra un palo in moto, incidente fatale per il fratello 18enne di Andrea Delogu 

Rimini. Ha perso il controllo della moto ed è finito contro un palo. È morto così, ieri pomeriggio a Bellaria Igea Marina (Rimini), Evan Oscar Delogu, 18 anni, figlio di Walter Delogu - per anni autista e guardia del corpo di Vincenzo Muccioli, fondatore della comunità di San Patrignano - e fratello della conduttrice e showgirl Andrea. Era in sella a una moto Benelli 750, ora sotto sequestro per accertamenti. I sanitari del 118 hanno invano tentato di soccorrere il ragazzo. Grande il dolore a Bellaria, testimoniato dal sindaco Filippo Giorgetti: «Mi spiace veramente tanto: perdere la vita a 18 anni è veramente triste». In un post su Instagram, un mese fa Andrea Delogu scriveva: «Non lo taggo se no si arrabbia, ma dovete sapere che mio fratello è il più bello del mondo. Punto. Rimini e moto e pure mamma in moto».«Il cuore a volte batte anche se è morto. Grazie a tutti per la vostra vicinanza in questo momento di dolore. Voglio che si ricordi così il nostro bambino. Addio Evan. Il tuo papà e tua mamma», ha scritto il padre.

