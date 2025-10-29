VaiOnline
Rimini.
30 ottobre 2025 alle 00:18

Centra un palo in moto, incidente fatale per il fratello 18enne di Andrea Delogu 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Rimini. Ha perso il controllo della moto ed è finito contro un palo. È morto così, ieri pomeriggio a Bellaria Igea Marina (Rimini), Evan Oscar Delogu, 18 anni, figlio di Walter Delogu - per anni autista e guardia del corpo di Vincenzo Muccioli, fondatore della comunità di San Patrignano - e fratello della conduttrice e showgirl Andrea. Era in sella a una moto Benelli 750, ora sotto sequestro per accertamenti. I sanitari del 118 hanno invano tentato di soccorrere il ragazzo. Grande il dolore a Bellaria, testimoniato dal sindaco Filippo Giorgetti: «Mi spiace veramente tanto: perdere la vita a 18 anni è veramente triste». In un post su Instagram, un mese fa Andrea Delogu scriveva: «Non lo taggo se no si arrabbia, ma dovete sapere che mio fratello è il più bello del mondo. Punto. Rimini e moto e pure mamma in moto».«Il cuore a volte batte anche se è morto. Grazie a tutti per la vostra vicinanza in questo momento di dolore. Voglio che si ricordi così il nostro bambino. Addio Evan. Il tuo papà e tua mamma», ha scritto il padre.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La grande sete

Il Cuga è una distesa di fango,  nel nord razionamenti e disagi

Il sindaco di Bonorva: «Non possiamo usare le nostre sorgenti» 
Mariangela Pala
La grande sete

Invasi a secco nel Basso Sulcis: «Se non piove restrizioni inevitabili»

La diga di Monte Pranu che alimenta i campi è ai minimi storici 
Fabio Murru Stefania Piredda
Cronaca

«Abbiate cura delle vostre vite»

Appello dall’altare al funerale di Omar Masia, con i genitori l’amico che guidava 
Andrea Busia
La protesta.

«Il Sardinian Link? Troppi dubbi»

Joseph Pintus
L’evento

Halloween nel cuore dei sardi: feste ovunque

Mai così ricca domani l’offerta di cene e serate a tema. Impennata nella vendita di caramelle 
Luigi Almiento
Lo scontro

La Corte dei conti: «No al Ponte». È polemica

I giudici non concedono il nulla osta al progetto nello Stretto di Messina 