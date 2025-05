Centoventi posti auto, il centro respira 

Centoventi posti auto nel cuore della città. È stato inaugurato, ieri il maxi parcheggio nel centro storico e affacciato sul golfo, realizzato nel 2008 e mai utilizzato. Riqualificato il piazzale alla radice di viale Isola Bianca, costo dei lavori circa trecentomila euro, l'area è pronta per consentire la sosta gratuita in una zona che, da anni, patisce la carenza di posteggi, progressivamente ridotti per lasciare spazio alla riqualificazione della città e alla mobilità sostenibile.

Il sindaco

«Sebbene la nostra strada vada nella direzione della riduzione dell'uso delle auto nel centro storico e dell'eliminazione delle stesse nella linea di costa, il nuovo parcheggio cerca di soddisfare le esigenze di una città che cresce», ha detto il sindaco Settimo Nizzi, tagliando il nastro. Vietata a camion e camper, la sosta è regolamentata a tempo, per un massimo di 24 ore consecutive, e sorvegliata da un sistema di telecamere e guardiania. «Con l'apertura abbiamo tolto le auto dal molo Brin, area in cui non è non era pensabile vedere una distesa di veicoli», ha aggiunto il

primo cittadino. E dal molo Brin partirà il mega progetto dei parcheggi multipiano promesso in campagna elettorale. «Il più importante tra questi, un parcheggio interrato al molo davanti al municipio, che prevede cinquecento posti auto», ha continuato Nizzi. Prima, se si trovano le risorse, ci sono da sistemare oltre cento stalli sotto il parcheggio a raso inaugurato ieri ed è intenzione del sindaco realizzare un multilevel di fronte.

Soddisfatti

Plaude alla nuova opera, il Comitato centro storico, da sempre in prima linea sull'emergenza stalli nel cuore di Olbia, negli ultimi cinque anni diventati un miraggio per i residenti e, secondo i commercianti, una leva per abbassare le serrande. «Come Comitato apprezziamo l’impegno del Comune nel potenziare i servizi e le infrastrutture urbane, con particolare attenzione alla mobilità e all’ordine cittadino: riteniamo che questo nuovo parcheggio, se ben integrato con collegamenti efficienti verso il centro, possa rappresentare un’opportunità importante per decongestionare le aree più trafficate e valorizzare il cuore storico di Olbia», ha commentato il presidente Tore Serra, rinnovando la «disponibilità a collaborare con l’amministrazione per contribuire, con spirito costruttivo, allo sviluppo armonico e accogliente della città».

RIPRODUZIONE RISERVATA