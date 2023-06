Centotrenta piccoli musicisti per il concerto di fine anno  

Un ensemble di centotrenta piccoli musicisti, per un saggio di fine anno scolastico da ricordare. Sono alunni e alunne delle scuole medie di Baunei, Santa Maria Navarrese, Triei e Urzulei, diretti dal maestro Alberto Coda, docente di musica nei quattro plessi dell’Istituto Comprensivo di Baunei.

Il concerto si è tenuto mercoledì a Santa Maria Navarrese davanti a un folto pubblico. Voci, chitarre, tastiere, basso e batteria: questa l’orchestrazione scelta dal docente per interpretare i quattro brani scelti: “Pastello bianco” dei Pinguini Tattici Nucleari, “Supereroi” di Mr Rain, “L’esercito del selfie” di Tagaki & Ketra ft. Arisa e Lorenzo Fragola, “Uptown Funk” di Bruno Mars..

«L’aspetto più importante di questo saggio», spiega Coda «è che di questi 130, forse 5 avevano già suonato uno strumento: essere riusciti a realizzare un concerto tutti insieme è stato un piccolo miracolo, considerate anche le distanze tra i quattro paesi; mi auguro che da questa esperienza cresca in loro l’amore per la musica e il desiderio di approfondire lo strumento scelto».

Alberto Coda, 47 anni, ha alle spalle una lunga carriera come batterista e percussionista. Da vent'anni insegna propedeutica musicale, prima a Bologna e da gennaio in Ogliastra. Nel 2004, con altri quattro musicisti sardi, ha formato la band “Lame a foglia d’oltremare” che ha all'attivo due album.

