VaiOnline
Gran Bretagna.
14 settembre 2025 alle 00:26

Centomila persone dell’estrema destra protestano a Londra 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Londra. Una marea di 110 mila persone, secondo le stime di Scotland Yard, si è riversata con le bandiere britanniche e quelle inglesi nelle vie centrali di Londra per la marcia organizzata dai gruppi dell’estrema destra per «difendere la libertà di espressione» e ricordare Charlie Kirk, il popolare attivista Maga ucciso negli Usa. Non sono mancati i cartelli con la foto dell’influencer ultraconservatore e gli slogan pronunciati in suo nome lungo le strade, e c’è stato perfino un intervento a sorpresa in videocollegamento di Elon Musk che ha invocato lo «scioglimento del Parlamento» e chiesto ancora una volta di sostituire il governo laburista di Keir Starmer. E ricordando Kirk, il miliardario ha accusato: «La sinistra è il partito della violenza e dell’omicidio».

A Londra la polizia ha dovuto «affrontare una violenza inaccettabile» per le numerose aggressioni agli agenti da parte dei manifestanti e ha compiuto diversi arresti durante l’evento, chiamato “Unite the Kingdom”, che avrebbe dovuto essere del tutto pacifico. L’iniziativa era partita da Tommy Robinson, 42enne animatore dell’ultradestra extraparlamentare anti-migranti e anti-islamica del Regno Unito, il cui vero nome è Stephen Yaxley-Lennon, con alle spalle una serie di precedenti penali e periodi trascorsi in carcere. Una figura però in grado di attirare le folle in un momento in cui gruppi e partiti di estrema destra in tutta Europa hanno fatto propria la figura di Kirk, eleggendolo a simbolo di presunte censure e violazioni alla loro libertà di parola. L’invito a partecipare di Robinson, che ha parlato di «rivoluzione dei patrioti» e «risveglio» dei britannici, è stato raccolto da figure note dell’ultradestra in Europa e nel resto del mondo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio.

Cagliari, così siamo tutti Felici

Sconfitto il Parma con Mina e il primo gol in Serie A dell’esterno: finisce 2-0 
Il focus

Pale e pannelli solari senza veri limiti: «Assist a chi specula»

Fonti rinnovabili, la rivolta dei sindaci sardi  contro le regole che favoriscono gli impianti 
Al. Car.
Sanità

Tumori, in Sardegna pochi screening: «Così si muore di più»

Cervice, mammella e colon retto: adesioni sotto le medie nazionali 
Cristina Cossu
Regione

M5S, cambia il coordinatore regionale

Per il posto di Ettore Licheri è in pole la collega senatrice Sabrina Licheri 
Roberto Murgia
Intervista

Lega, via al nuovo corso «Saremo il baricentro degli autonomisti sardi»

Il segretario regionale Michele Ennas: nell’Isola una maggioranza fallimentare 
Roberto Murgia
Russi in Gallura

Undici maxi ville restituite a Kantor, re dei fertilizzanti

Il magnate fuori dalla black list Ue Maxiyacht a distanza di sicurezza  
Andrea Busia
Turismo

Un’estate infinita, tutti in spiaggia a prezzi scontati

Gli stabilimenti balneari aperti anche a ottobre con costi ridotti 
Gianni Agus Ivan Murgana
Il personaggio

Billo Vistosu, bomber tra i box del mercato «Qui da quarant’anni»

Nato e cresciuto nel rione Sant’Elia è factotum della struttura comunale 
Andrea Artizzu
Il caso

Meloni: sale l’odio, la sinistra lo giustifica Il Pd: sei incendiaria

Conte: il Governo moderi i toni Piantedosi: aggiorniamo le scorte 