Centomila persone dell’estrema destra protestano a Londra 

Londra. Una marea di 110 mila persone, secondo le stime di Scotland Yard, si è riversata con le bandiere britanniche e quelle inglesi nelle vie centrali di Londra per la marcia organizzata dai gruppi dell’estrema destra per «difendere la libertà di espressione» e ricordare Charlie Kirk, il popolare attivista Maga ucciso negli Usa. Non sono mancati i cartelli con la foto dell’influencer ultraconservatore e gli slogan pronunciati in suo nome lungo le strade, e c’è stato perfino un intervento a sorpresa in videocollegamento di Elon Musk che ha invocato lo «scioglimento del Parlamento» e chiesto ancora una volta di sostituire il governo laburista di Keir Starmer. E ricordando Kirk, il miliardario ha accusato: «La sinistra è il partito della violenza e dell’omicidio».

A Londra la polizia ha dovuto «affrontare una violenza inaccettabile» per le numerose aggressioni agli agenti da parte dei manifestanti e ha compiuto diversi arresti durante l’evento, chiamato “Unite the Kingdom”, che avrebbe dovuto essere del tutto pacifico. L’iniziativa era partita da Tommy Robinson, 42enne animatore dell’ultradestra extraparlamentare anti-migranti e anti-islamica del Regno Unito, il cui vero nome è Stephen Yaxley-Lennon, con alle spalle una serie di precedenti penali e periodi trascorsi in carcere. Una figura però in grado di attirare le folle in un momento in cui gruppi e partiti di estrema destra in tutta Europa hanno fatto propria la figura di Kirk, eleggendolo a simbolo di presunte censure e violazioni alla loro libertà di parola. L’invito a partecipare di Robinson, che ha parlato di «rivoluzione dei patrioti» e «risveglio» dei britannici, è stato raccolto da figure note dell’ultradestra in Europa e nel resto del mondo.

