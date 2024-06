Centomila pannelli fotovoltaici in sei ettari di terra 

Quasi centomila pannelli fotovoltaici, distribuiti su 105 ettari in sei diverse aree tra Musei e Villamassargia: è partita la Valutazione di impatto ambientale del progetto “Musei-Villamassargia”, per un impianto agrifotovoltaico, presentato dalla società Ccen Musei srl, con sede a Bolzano.

Il parco dovrebbe produrre 62 megawatt di energia, con pannelli dislocati su sei aree prevalentemente agricole, cinque a Musei e una a Villamassargia. Le aree che ricadono nel Comune di Musei distano dal centro abitato dai 650 metri a 2,3 chilometri, mentre l’area individuata a Villamassargia si trova a circa 2 chilometri e mezzo dal paese.

Ma non è tutto: nelle campagne tra i due centri dell’Iglesiente, secondo il progetto, dovrà essere costruita anche una stazione elettrica ( nel territorio comunale di Musei, a est del parco) in cui andrà a finire il cavidotto che trasporterà l’energia prodotta. Per il futuro inoltre la Ccen ha in mente di installare nelle stesse campagne un sistema di accumulo di energia: 700 metri quadri in cui posizionare 6 container-batterie e 4 container- trasformatori. All’esterno dell’impianto agrifotovoltaico sarà realizzato un sistema di siepi con corbezzolo e lentisco e una fascia con querce. Nei giorni scorsi è stato pubblicato sul sito del Mite l’avviso per l’inizio della Valutazione di impatto ambientale, è ancora possibile presentare osservazioni sul progetto.

Il progetto Musei-Villamassargia che sta appena iniziando il suo iter di Via non è l’unico presentato per questa zona dell’Iglesiente, molto ambita dalle società di rinnovabili, tra eolico e fotovoltaico. Su queste distese verdi ha puntato anche Sorgenia con un progetto per un parco eolico da 59 megawatt tra Iglesias, Siliqua e Musei, ancora 48 megawatt di eolico dal progetto della Fred Olsen Renewables con il progetto “Energia Is Coris” tra Musei, Villamassargia e Narcao. Sempre a proposito di eolico altri 52 megawatt sono stati progettati a Tanca Romitta, tra Siliqua e Musei per il progetto Siliqua Wind. C’è anche un progetto di fotovoltaico, sempre tra Musei e Siliqua, presentato dalla Grenergy Renewables, 25 megawatt più un sistema di accumulo.

