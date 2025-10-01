VaiOnline
Milano.
02 ottobre 2025 alle 00:29

Centomila insulti e minacce social 

Milano. «Almeno centomila messaggi di insulti e minacce», di stupro, morte, rapimento, anche di uccisione del suo cane. Con tanto di indirizzo di casa e posizione del citofono divulgati sui social e accompagnati da inviti ad aggredirla: è l’incubo che vive da febbraio Cristina Irrera, la 26enne segreteria del Comitato Sicurezza per Milano, che ha denunciato il caso. Le minacce «si sono intensificate a partire da luglio. Mi sento seguita e spiata 24 ore al giorno: appena pubblico qualcosa sui miei social, subito iniziano ad arrivare minacce sia a me sia a chi mi segue, dai miei familiari al mio fidanzato». Cristina, che si è avvicinata al comitato sicurezza per Milano tre anni fa, dopo essere stata aggredita da alcune borseggiatrici in metropolitana, pensa di essere attaccata perché «con il comitato tratto temi scomodi come i diritti delle donne e i femminicidi». Qualche idea su chi si nasconda dietro le minacce, la 26enne siciliana trapiantata a Milano per studiare all’università se l'è fatta: «È possibile che sia un utente che ha discusso con me, ma sono convinta che il responsabile non sia uno solo, ma che parta tutto da gruppi Telegram». Pensando a un episodio particolare che possa averla esposta all'odio online, Cristina ricorda che «a luglio ho fatto un video su un gruppo Telegram tedesco tipo “mia moglie”, che subito dopo fu chiuso, magari si sono sentiti offesi». Di certo, «e lo dice anche la polizia postale, c’è che gli attacchi vengono da Telegram e gli account dei commenti sono tutti rubati, sono tutti di persone che hanno provato a comprare pacchetti di follower ma cui hanno rubato le identità digitali». Le minacce sono già state denunciate: «Già a luglio avevo fatto denuncia alla postale, questa mattina sono tornata dalla polizia giudiziaria - racconta la giovane durante una pausa del lavoro come barista, che affianca a quello di babysitter e social media manager - Mi hanno dato il numero di un centro antiviolenza per attivare il codice rosso per la violenza di genere, visto che mi scrivono che sarò la prossima vittima di femminicidio, e mi hanno garantito che passerà una volante della polizia sotto casa. Qualcosa si è mosso, anche se a rilento, ma io - conclude - sono disperata, anche oggi ho fatto il mio pianto di giornata dalla polizia, non avrei mai pensato di ritrovarmi in questa situazione, con gente che mi scrive addirittura, come successo ieri, che vuole avvelenare il mio cane».

