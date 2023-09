Centomila euro per sistemare la disastrata viabilità rurale  

A breve - tra poco meno di un mese - saranno avviati gli interventi di manutenzione della viabilità rurale nel territorio di Gonnosfanadiga, per un totale di 100 mila euro e per la durata di 30 giorni o, comunque, entro 89 giorni a decorrere dalla data del “Verbale di consegna dei lavori”.

Oggetto dell’intervento, alcune porzioni delle strade vicinali in località Pauli Cungiau, Su Cracchiri de Is Collus, Nuraxi, Terra Sirba, Salaponi e a Cuccuru Sennori per un totale di poco più di 4 chilometri.

Gli interventi saranno concentrati nelle porzioni maggiormente danneggiate, non in tutte le strade rurali del paese né nella interezza di quelle oggetto di intervento. Strade, oggi, con sede viaria ormai compromessa e invasa da vegetazione incontrollata, solchi di vario tipo o calcestruzzo che lascia il posto a profonde buche.

Come riportato nella relazione tecnica a firma dell’incaricato Geom. Gianluca Cabiddu, progettista e direttore dei lavori: «Le strade in cui si intende intervenire con il progetto, percorse quotidianamente da allevatori e agricoltori gonnesi per recarsi nei propri poderi, non hanno subito alcun intervento di manutenzione da molti anni e necessitano di urgenti interventi di ripristino della sede carrabile. Alcuni tratti risultano anche completamente intransitabili».

