Centomila euro per rifare la strada rurale Auda 

Si avvia a conclusione l’intervento programmato dal Comune di Arbus per la messa in sicurezza e miglioramento della strada rurale Auda. Il progetto per complessivi 100 mila euro, fondi delle Servitù militari del 2019, prevedeva una serie di lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della viabilità di campagna a ridosso di un’importante zona agricola, con la presenza di aziende agro-pastorali. Nello specifico la strada è stata potenziata dal punto di vista strutturale, con la sistemazione di cavalcafossi, la pulizia delle cunette esistenti, invase da erbacce, canne, rovi, e la realizzazione di nuovi canali di scolo nei punti maggiormente critici per lo smaltimento delle acque piovane.

«Inizialmente - ricorda l’assessora all’Agricoltura, Sara Vacca - i lavori interessavano diverse strade, ci siamo concentrati sul tragitto che ostacolava più di altri il passaggio dei mezzi pesanti per il trasporto del latte e i mangimi per gli animali. Resta l’impegno di contribuire in maniera significativa al miglioramento di tutto il nostro sistema viario e al miglioramento della qualità della vita dei lavoratori dei campi che passa anche per la sicurezza stradale. Nel 2024 proseguiremo con altri progetti, grazie alle assunzioni di nuovo personale».

