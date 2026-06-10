Centomila euro per la manutenzione del parco fluviale 

È nato da poco ed è il più grande parco a Sestu. Ecco perché il parco Fluviale in via Piave ha bisogno di un investimento speciale, per la sua manutenzione, straordinaria e ordinaria. Gli ingegneri comunali hanno fatto i conti: centomila euro per un servizio di nove mesi, rinnovabile per altri quattro, sono messi in base d’asta, come spiega un annuncio pubblicato nell’albo pretorio comunale. Anche se per ora non ci sono altre informazioni sui tempi di partenza.

Il nuovo parco ha attratto tantissimi sestesi che si rilassano e giocano qui. Inoltre a febbraio ha ottenuto il premio “La città per il verde”, nella categoria “La città resiliente”, assegnato dalla casa editrice “Il Verde” di Milano.

Non manca tuttavia qualche punto critico, notato da cittadini e anche dalla minoranza del consiglio comunale precedente. C’è il sistema di irrigazione, che pare funzionare soprattutto nel pomeriggio, non proprio l’ora adatta, soprattutto d’estate. I getti vanno su cartelli e sentieri, non solo sull’erba. Il fondo stradale dei percorsi pedonali e ciclabili non sempre regge, e si sfalda in una ghiaia che rende davvero difficile passarci sopra, in particolare per chi è in sedia a rotelle. E infine c’è l’edificio che dovrebbe ospitare il punto ristoro e i servizi igienici. Al momento non ha ancora aperto, ma ci sono comunque incivili che lasciano qui lattine o vi fanno i bisogni.

E il testo in Albo Pretorio accenna a questi punti. «L’amministrazione comunale intende provvedere alla manutenzione del Parco e in particolare a garantire un elevato livello estetico e architettonico delle aree verdi, preservandone le funzioni ambientali e i più elevati standard di sicurezza e decoro. Al contempo, la manutenzione costante degli impianti di irrigazione dovrà garantire un risparmio finanziario e delle risorse idriche». Inoltre la cifra stanziata potrà consentire di pianificare gli interventi. Un investimento importante per il fiore all’occhiello della città

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