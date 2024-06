Centomila euro per aiutare famiglie e imprese 

«Abbiamo scelto di lasciare immutate le tariffe Tari e su tutte le voci del Piano economico finanziario (Pef) che lo consentivano abbiamo investito un totale di 100 mila euro con i quali contiamo di sostenere lo sforzo di famiglie e imprese. Siamo soddisfatti: ci sono piccoli aumenti ma anche diminuzioni su varie voci».

Pur criticando «la matrigna Arera» non nasconde il proprio orgoglio la sindaca Debora Porrà in Consiglio comunale nell’annunciare gli sforzi fatti per contenere il peso della Tari 2024-25 il cui Pef è pari 149 mila euro per la parte fissa e 342 mila euro per quella variabile. La minoranza ha votato contro. Fabio Secci ha parlato di strade sporche, di alcuni servizi previsti ma non svolti (spazzamento meccanizzato strade) dalla San Germano ed ha chiesto di attivare il compostaggio domestico «che consentirebbe uno sconto del 20 per cento in bolletta legato alla frazione umida che incide per il 49,2 per cento». Netti anche Pierluigi Palmas («si faccia rispettare il capitolato alla società«) e Franco Porcu: «Apprezzo lo sforzo ma il Pef in passato valeva 300 mila euro e ora 500 mila pur con meno residenti. Manca programmazione». Stizziti la consigliera di maggioranza Arianna Porcu («Bocciate 100 mila euro di sgravi ai cittadini») e il vice sindaco Francesco Mameli: «Investiti 100 mila euro con i quali avremmo pulito il paese 10 volte». Il dibattito si è protratto con la minoranza a tenere il punto e la sindaca a rispondere tra l’altro sulle erbacce («Ricrescono ogni 10 giorni»), ed a battibeccare più volte con Fabio Secci («il costo del compostaggio lo pagherebbe chi non usufruisce del servizio») accusato nuovamente di «non far parte della minoranza».

