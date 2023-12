Centomila euro all’anno per le discariche 

Oltre cento bonifiche ogni anno, con decine di migliaia di euro usciti dalle casse comunali per far fronte alla piaga delle discariche abusive disseminate nel territorio. È l’amaro bilancio di fine 2023 stilato dagli uffici del settore Ambiente del Municipio Selargius, dove il fenomeno del sacchetto selvaggio continua a regnare, in primis in periferia e nella campagna.

La mappa del degrado

Gli ultimi interventi di pulizia sono stati concentrati lungo la strada vicinale Serriana e in alcune traverse, nelle arterie sterrate della località Bi’ e mesu, nella zona di Su termini de susu, ai margini della bretella della 554, e nella strada comunale Ussana-Settimo. Siti appena bonificati, con tanto di report che riportano le immagini delle distese dei rifiuti e del post pulizia.

Ma la mappa delle località prese di mira da chi abbandona rifiuti di ogni tipo, è molto più lunga: da Su Pezzu Mannu, la zona oltre la 554, a via Torricelli e nel lungo argine, sino alle piazzole di sosta di via della Scienza, l’arteria rurale San Giovanni, e la zona di Cuccuru e Matt’e Masoni.

L’assessore

Un problema che il settore Ambiente e Igiene urbana del Comune sta affrontando da anni. «Dispiace ammetterlo, ma il nostro Comune - come tutti quelli italiani - si trova senza armi adeguate per sconfiggere l’inciviltà», commenta l’assessore competente Gigi Gessa. «Ogni anno vanno via dalle nostre casse 100mila euro, risorse preziose che si potrebbero utilizzare per finalità più nobili e non per andare a bonificare zone del territorio ridotte in discarica da chi non sa vivere civilmente e impedisce a tutti noi di avere un ambiente decoroso. Un obiettivo che cerchiamo di perseguire anche grazie agli interventi della San Germano, che, come da clausola inserita nel nuovo appalto, ha provveduto a effettuare interventi puntuali di rimozione in ambito urbano e di piccole quantità di rifiuti abbandonati».

Gli interventi

Oltre cento le bonifiche fatte nel corso del 2023. «Parliamo di 79 interventi realizzati, che vanno ad aggiungersi alle bonifiche effettuate grazie alle risorse stanziate con l’accordo quadro. Un’ulteriore conferma della nostra attenzione al territorio, che neanche le sanzioni triplicate, i controlli intensificati di vigili e barracelli e le telecamere installate riescono purtroppo a proteggere dallo scempio senza fine. Continuiamo a lavorare», aggiunge Gessa, «sperando che questa parte malata di società incivile possa finalmente evolversi a vantaggio di tutti». L’assessore lancia anche un invito ai selargini: «Rivolgo un appello a tutti, chiedendo di segnalarci eventuali discariche e di aiutarci a sensibilizzare sull’importanza del rispetto dell’ambiente».

