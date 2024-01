Centodue candeline per “tzia” Vincenza 

Ieri a Siddi Vincenza Cau ha spento ben 102 candeline, e il sindaco Marco Pisanu, affiancato dal parroco don Samuele Aru, le ha reso omaggio donandole un mazzo di fiori a nome di tutta la comunità.

Nata a Siddi nel 1922, in un’epoca segnata da guerra e povertà, tzia Vincenza ha affrontato le avversità con determinazione. Ha frequentato le scuole per quattro anni ma, compiuti 12 anni, ha iniziato a lavorare come domestica tra Cagliari e la Marmilla, dov’è tornata definitivamente nel ‘39 seguendo gli sfollati in fuga dalla guerra. In seguito, a Siddi, si è sposata con l'agricoltore Patrizio Aru, ora scomparso, con il quale ha condiviso una vita e ha dato alla luce sei figli, tre dei quali ancora in vita.

In paese altre nonnine si avvicinano alla soglia dei cent'anni: due hanno già compiuto 98 anni, una 97, una 96 e una 95. (g. g. s.)

