Cento volontari in azione per rispondere agli incivili  

Un appuntamento ecologico che ha coinvolto oltre 100 persone tra funzionari del consorzio Natura Viva Sardegna (gestore della grotta di san Giovanni), appartenenti a Wwf Italia, Wwf Young, associazione Lamieri e le classi 3C e 2B delle medie dell’istituto Meloni oltre a vari assessori e consiglieri comunali.

Tutti insieme hanno dato vita sabato a “Ripuliamo il rio San Giovanni”, un’intensa mattinata di raccolta rifiuti nei pressi dell’ingresso sud dell’omonima grotta. Raccolti circa 250 chilogrammi di rifiuti tra cui anche 6 pneumatici e una portiera d’auto. Non un’enormità data la vastità della zona, ma comunque una quantità intollerabile in un’area di pregio (parte di una “Zona speciale di conservazione” immersa nella “Rete natura 2000”) nella quale non mancano certo i controlli. «Una bella giornata - osserva il presidente del Consorzio Fiorenzo Casti - all’insegna dell’impegno civico e con tanti giovani presenti. Positivo che i rifiuti trovati fossero vecchi di decine di anni, ma, per quanto non tantissimi, l’averli trovati nella natura deve farci riflettere». Intanto, proseguono i riconoscimenti per la grotta: il monumento naturale è stato scelto come location per realizzare tra gennaio e febbraio il lungometraggio “Milarepa” a cura della Louis Nero Film - L’altro Film. Un progetto ambientato negli scorci più suggestivi dell’isola e sostenuto dalla Regione per la sua promozione della conoscenza del patrimonio culturale sardo. «Per noi - dichiara Casti - sarà un grande onore».

