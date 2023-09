Cento volontari dalla Penisola per l’antincendio boschivo 

A Sinnai un gemellaggio con cento volontari dalle Penisola per fare attività di antincendio boschivo. Sono state giornate intense con lezioni, interventi sul campo, conoscenza del territorio, nuove esperienze anche operative. «È stato un periodo ricco di scambi culturali, ma anche di confronto su tematiche quali tecniche di spegnimento, modalità operative, procedure operative che - ha detto il presidente del Vab Sinnai, Claudio Moriconi - si sono alternati anche con momenti conviviali. Un gemellaggio che ci ha arricchiti notevolmente sotto tanti punti di vista. Gemellaggi che inoltre hanno lasciato una impronta positiva anche sul nostro territorio con importanti quote economiche per le spese in alloggi, vitto e acquisti vari nelle attività commerciali di Sinnai. Ma la ricchezza maggiore è data dalle tante nuove amicizie strette con i volontari che sono voluti venire nella nostra terra. Una esperienza sicuramente da ripetere».

L’iniziativa, promossa e coordinata dal dipartimento della Protezione civile nazionale, è volta ad assicurare una pronta ed efficace cooperazione e condivisione di uomini e mezzi per la campagna Aib (antincendio boschivo), al fine di rafforzare le strutture operative destinate alle attività di vigilanza e lotta attiva. Un progetto che ha visto impegnate in prima linea le Associazioni locali di Protezione Civile Vab Sinnai e Masise.

