Cento visite per la giornata del rene 

Cinquanta persone in tre ore, quasi 100 nell'arco di una mattinata che gli operatori della Asl di Cagliari hanno dedicato, in collaborazione con l'Asnet, a coloro che hanno voluto sottoporsi a visite e consulti gratuiti in occasione della giornata del rene.

«Sono soprattutto le donne, con una media sui 65 anni di età, che sono venute al chiostro ex Convento Cappuccini», spiega Stefano Murtas, responsabile del servizio di Emodialisi della Asl di Cagliari, «per conoscere lo stato di salute dei loro reni. La giornata era soprattutto informativa, per dare un messaggio di prevenzione che riguarda soprattutto lo stile di vita. In particolare, vogliamo suggerire ai cittadini di seguire le otto regole d'oro: fare attività fisica, controllare gli zuccheri nel sangue e la pressione sanguigna, bere regolarmente, non fumare, assumere farmaci solo sotto controllo medico, verificare periodicamente lo stato di salute dei reni».

La giornata é stata realizzata in collaborazione con l’Asnet, associazione che nasce nel 1975, una delle più longeve in Sardegna.Il presidente Bruno Denotti aggiunge: «Il nostro scopo é aiutare i pazienti e coloro che scoprono di essere malati, ma soprattutto i familiari che sono, a loro volta, coinvolti dalla malattia. Le sofferenze renali portano alla dialisi e i trattamenti sono, molto spesso, impattanti anche per le famiglie». (g. da.)

