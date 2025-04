Cento Tir bloccati, monta la protesta 

Venti, trenta Tir lasciati a terra ogni giorno, e in una settimana si arriva anche a cento semirimorchi che non trovano posto a bordo dei traghetti della Compagnia italiana di navigazione Cin - ex Tirrenia.

I disagi

Sulla linea Porto Torres – Genova il danno economico per gli autotrasportatori sarebbe causato dalle navi passeggeri disponibili – Janas, Athara e Moby Ale Due – troppo piccole per soddisfare la richiesta di imbarco dei mezzi pesanti. «E le merci rischiano di deperire in attesa del sospirato imbarco», conferma l’autotrasportatore Roberto Pischedda. Per il leader sindacale Filt-Cgil Sardegna, Arnaldo Boeddu, potrebbe essere questa una delle conseguenze del sequestro preventivo dei tre traghetti da oltre 64 milioni di euro, scattato a seguito di inosservanza delle norme in materia ambientale, riscontrate dagli organi di controllo sulle navi del gruppo Onorato che collegano lo scalo Nord Ovest con il porto ligure. «A primavera inoltrata e in prossimità dei primi ponti festivi, infatti, il porto di Porto Torres dovrà affrontare il primo grande problema di questo inizio di stagione in cui si intensifica il traffico turistico», questo l’allarme lanciato dal segretario della Cgil Trasporti. «Da lunedì 7 aprile la Moby non immette più in servizio due traghetti di grandi dimensioni, cosi come avvenuto sino a domenica scorsa ma, sempre con frequenza giornaliera, alterna le corse utilizzando due navi di piccole dimensioni: Janas e Moby Ale Due».

Sistema in crisi

Per il sindacalista Filt-Cgil «questa scelta sta già mettendo in crisi il sistema, poiché molti semirimorchi non trovano posto a bordo dei piccoli traghetti e, di conseguenza, rimangono parcheggiati nelle banchine», sottolinea. Boeddu spiega il gap che danneggia lo scalo turritano: «Si è passati dalla Moby Aki con un garage da 1.200 - 1.300 di metri lineare di garage a navi con 700, massimo 800 metri lineari di garage utilizzabili». La conseguenza è che in soli tre giorni si trovano parcheggiati, nei piazzali di Porto Torres e Genova, semirimorchi pieni di merce che sarebbe dovuta arrivare in Sardegna e, dall’Isola, raggiungere i mercati nella penisola e in Europa. «È necessario un intervento della Regione sul Governo affinché le navi traghetto che attraccano siano adeguate e capienti da poter contenere tutti i semirimorchi in arrivo e in partenza nel porto turritano».

