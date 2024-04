Cento studenti premiati per i meriti scolastici 

Trentamila euro stanziati dall’amministrazione comunale per premiare con una borsa di studio gli studenti residenti a Serramanna che si sono contraddistinti per meriti scolastici.

Nei giorni scorsi, nella sala Vico Mossa, si è svolta la cerimonia di consegna delle pergamene per i 103 studenti beneficiari che nell'anno scolastico 2022/23 hanno frequentato la classe terza della scuola secondaria di primo grado e tutte le classi della scuola secondaria di secondo grado che si sono contraddistinti nel merito, e anche dei laureati nell’anno accademico 2022-2023.

«Per il terzo anno siamo riusciti ad aumentare le risorse allargando la platea dei potenziali beneficiari, premiando anche chi si è laureato nel corso dello scorso anno accademico». commenta l’assessora Francesca Cossu. «Una buona percentuale di beneficiari di quest'anno lo sono stati anche lo scorso anno e ciò non può che essere motivo di orgoglio, significa c'è stata costanza», aggiunge.

Una menzione anche per i docenti da parte del sindaco Gabriele Littera: «Hanno avuto la soddisfazione di aver accompagnato giovani, ragazzi e bambini a diventare cittadini e studenti esemplari. Avete dimostrato di essere persone di valore e la vita vi aspetta per ribadirlo. La società e la comunità tutta ha bisogno di voi. Avete in mano il futuro e fatene il meglio».

